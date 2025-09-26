Supermercados del interior alertan por listas con aumentos "por si acaso"

Entidades que agrupan a supermercados del interior del país manifestaron preocupación ante la llegada de nuevas listas de precios con importantes aumentos, que fueron cifrados en promedio del 7%, impulsados principalmente por firmas aceiteras, yerbateras y molinos harineros. Las subas se dieron tras semanas de fuerte volatilidad cambiaria, aunque el tipo de cambio oficial descendió recientemente a $1.345, luego de haber superado los $1.500.

La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) emitieron un comunicado en el que expresaron su preocupación por los recientes aumentos de precios y reclamaron prudencia a los proveedores ante el contexto de volatilidad económica. A su vez, instaron a los supermercados a actuar con firmeza rechazando subas especulativas que no estén justificadas por la realidad del mercado.

En el texto, ambas entidades señalaron que algunos proveedores enviaron nuevas listas de precios “para cubrirse de las fluctuaciones cambiarias de las últimas semanas”, e hicieron un llamado a retrotraer los valores si esos aumentos ya no responden a la situación actual. “El mercado no reconocerá aumentos injustificados”, remarcaron.

El mensaje también estuvo dirigido a los supermercadistas, a quienes se les aconsejó no convalidar aumentos de precios sin fundamento técnico. “Los acompañamos en su actitud prudente, que además se ve plenamente justificada ante la caída de la demanda que todos estamos sufriendo”, expresaron.

En otro tramo del comunicado, CAS y FASA afirmaron que el sector debe dejar atrás “el viejo hábito de aumentar precios ‘por si acaso’” y ratificaron su compromiso de actuar como “un escudo protector” frente a los consumidores. “Nuestros clientes siguen confiando en nosotros”, indicaron.

También reclamaron al Gobierno nacional avanzar con reformas estructurales, más allá de la coyuntura electoral, que promuevan el empleo, la inversión y el poder adquisitivo. Entre las tareas señaladas se mencionan: ordenamiento fiscal, reforma impositiva y laboral, mejora en la competitividad y lucha contra la informalidad.

“Desde CAS y FASA comprometemos nuestro apoyo para ayudarlos a superar todas las circunstancias que se pudieran dar en caso de surgir negociaciones conflictivas con algunos de sus proveedores”, sostuvieron.

Por último, el comunicado destacó que los supermercados “no somos formadores de precios” y reafirmó el compromiso del sector con brindar “el mejor servicio y los precios más convenientes del mercado”.

El texto está firmado por Víctor Palpacelli, presidente de CAS, y Ricardo Zorzón, presidente de FASA.