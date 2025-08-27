La investigación por el presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos a partir de la revisión de registros oficiales de ingresos a la quinta de Olivos y a la Casa Rosada.

De acuerdo con la información publicada por medios nacionales, el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, mantuvo una frecuente relación presencial con el presidente Javier Milei y su hermana Karina. Entre enero y marzo de 2024, visitó en 39 oportunidades la quinta de Olivos, mientras que entre 2024 y mayo de 2025 ingresó al menos 48 veces a la Casa Rosada.

Este nivel de cercanía refuerza la hipótesis de los investigadores sobre la existencia de conversaciones que hoy no aparecen en el celular incautado a Spagnuolo durante los allanamientos de la semana pasada.

Chats borrados de manera selectiva

Peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) confirmaron que en el teléfono del exfuncionario se produjo un borrado manual de mensajes de WhatsApp.

El dato llamativo es que la eliminación coincidió con la fecha en que se difundieron los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se lo escucha mencionar a Karina Milei y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem en relación con supuestos sobornos pagados por la droguería Suizo Argentina.

Los especialistas aclararon que no se trató de un formateo general, sino de una supresión selectiva de chats. Parte de la actividad del dispositivo se conserva, pero los mensajes con los hermanos Milei no aparecen. “Hay mensajes borrados en las fechas en que se difundieron los audios”, indicaron fuentes del caso.

El celular comenzó a utilizarse en agosto o septiembre de 2024, lo que coincide con el momento en que trascendió la denuncia presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, basada en audios obtenidos de manera clandestina y editados.

La Justicia trabaja ahora en la recuperación de la información borrada y en el análisis de otros dispositivos secuestrados a exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa, entre ellos los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería mencionada.