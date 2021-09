Un video de la celebración del cumpleaños de Amalia Granata, precandidata a senadora por Santa Fe de Juntos por el Cambio, en la que no hubo distanciamiento, no se usó tapaboca y se llevó a cabo en un espacio cerrado se filtró este martes en redes sociales.

Las imágenes pertenecen al festejo por su cumpleaños número 40 realizado en el mes de febrero y del que participan algunos famosos, entre ellos el matrimonio de Diego y Yanina Latorre, el periodista de chimentos Marcelo Polino y la modelo Luli Fernández. En las imágenes, que duran alrededor de 20 segundos se puede ver a poco más de una decena de personas bailando muy animadas en un ambiente cerrado.

Poco después de su difusión, Granata salió a dar explicaciones por Twitter: "El 26/02/21 cumplí 40 años en ese momento regía DISPO, no ASPO. Reuniones sociales en lugares cerrados hasta 20 personas estaban permitidas. Mis invitados fueron 10 y en una galería al aire libre", escribió. Y luego amplió en mayúsculas: "Las operaciones berretas de la vieja política no me van a amedrentar".

De todas maneras, las normas de ese momento permitían reuniones familiares en lugares cerrados de hasta 10 personas, pero manteniendo los cuidados necesarios para evitar contagios, y en el video se ve que hay más gente y ninguna protección. (NA)