Los gobernadores de Provincias Unidas y el ex mandatario cordobés Juan Schiaretti compartieron la celebración de Juan Pablo Valdés en Corrientes, quien arrasó con más de 50 puntos y evitó la segunda vuelta, otorgándole un primer triunfo electoral a ese armado nacional.

Valdés se impuso con un 51,45% de los votos, muy por encima de sus rivales, el peronista Martín Ascúa (Limpiar Corrientes), con el 20,13%, el exgobernador Ricardo Colombi (Eco), con casi el 16,82% y el candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, que sólo cosechó el 9,62% de los votos

El actual gobernador y hermano del gobernador electo, Gustavo Valdés, tiene previsto sumarse a Provincias Unidas luego de haber tomado la decisión de romper las negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) y no ir juntos en las elecciones de este domingo, algo que con le hubiera quitado identidad al frente Vamos Corrientes y dado una victoria al gobierno de Javier Milei.

"Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte. Hoy la provincia de Corrientes se expresó en las urnas y eligió a Juan Pablo Valdés como su nuevo gobernador", expresó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en su cuenta de la red social X, donde acompañó el posteo con una foto de Valdés junto a Juan Schiaretti, quien viajó para levantarle el brazo.

En su cuenta, Schiaretti también felicitó al ganador y aseguró que Provincias Unidas celebra que "crezca la fuerza del interior que valora la buena gestión, la visión federal y la producción".

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo: "Desde la Provincia Invencible de Santa Fe, celebro el gran triunfo de Juan Pablo Valdés y todo su equipo. Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador Gustavo Valdés. Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentinas en paz y con progreso para todos".

En tanto, el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir, afirmó que "este triunfo demuestra que la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para la gente".