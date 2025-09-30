La edición 2025 de los Premios Martín Fierro se celebró la noche del lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero, donde Santiago del Moro se consagró como el gran ganador al recibir el Martín Fierro de Oro. La gala fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) y reunió a las principales figuras de la pantalla chica nacional.

Según informó Infobae, el propio Del Moro, quien condujo la ceremonia, fue el encargado de anunciar al ganador del Oro. Al leer su propio nombre, no pudo ocultar su sorpresa: “¡Santiago del Moro!”, exclamó antes de llevarse las manos a la cara. Luego, al recibir la estatuilla, expresó: “Pensé que este momento nunca iba a llegar y este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí”.

Durante su discurso, también agradeció a quienes confiaron en él y recordó sus comienzos: “Este es el fruto de un chico que un día soñó desde un lugar muy chiquito hacer esto. Yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias, Aptra. Y aguante la televisión, carajo. ¡Viva Argentina! ¡Los amo!”.

Ganadores

Reality

  • Cantando 2024 - América
  • Gran Hermano 2024 - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - ElTrece
Santiago del Moro recibió el Martín Fierro de Oro 2025

Interés General

  • La Noche de Mirtha - ElTrece
  • Nara que ver - El Nueve
  • Susana Giménez - Telefe
Santiago del Moro recibió el Martín Fierro de Oro 2025

Noticiero Nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche - ElTrece

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso - Telenoche - ElTrece
  • Soledad Larghi - América Noticias - América
  • Romina Manguel - Opinión pública - El Nueve
  • Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
  • Nelson Castro - Telenoche - ElTrece
  • Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

  • El Encargado - ElTrece
  • El Método - El Nueve
  • Iosi, el espía arrepentido - ElTrece
  • Margarita - Telefe

Magazine

  • A la Barbarossa - Telefe
  • Cortá por Lozano - Telefe
  • DDM - América
  • Mañanísima - ElTrece

Big Show

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • La noche perfecta - ElTrece
  • Noche al Dente - América

Labor en conducción femenina

  • Pamela David - Desayuno americano - América
  • Mariana Fabbiani - DDM - América
  • Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
  • Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
  • Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
  • Juana Viale - Almorzando con Juana - ElTrece

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - ElTrece
  • Iván de Pineda - Escape perfecto / Iván de viaje - Telefe
  • Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
  • Guido Kaczka - Los 8 escalones - ElTrece

Panelista

  • Luis Bremer - A la tarde - América
  • Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
  • David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
  • Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! - ElTrece
  • Escape perfecto - Telefe
  • Los 8 escalones - ElTrece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
  • Cecilia Insinga - Arriba Argentinos / Mediodía Noticias - ElTrece
  • Oliver Quiroz - A la tarde - América
  • Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Santiago del Moro recibió el Martín Fierro de Oro 2025

Humorístico

  • Bendita - El Nueve
  • Pares de comedia - NET
  • Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella - El Encargado - ElTrece
  • Gabriel Goity - El Encargado - ElTrece
  • Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - ElTrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo - Margarita - Telefe
  • Natalia Oreiro - Santa Evita / Iosi, el espía arrepentido - ElTrece
  • Carla Peterson - Terapia alternativa - ElTrece
Santiago del Moro recibió el Martín Fierro de Oro 2025

Periodístico

  • A la tarde - América
  • GPS - América
  • LAM - América

Producción Integral

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe
  • Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa - Telefe
  • Comer para creer - América
  • Qué mañana! - El Nueve
Santiago del Moro recibió el Martín Fierro de Oro 2025

Revelación

  • Lola Abraldes - Margarita - Telefe
  • Mora Bianchi - Margarita - Telefe
  • Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
  • Peto Menahem - La Noche Perfecta - ElTrece
  • Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi - Telefe
  • Pasión de Sábado - América
  • Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos - ElTrece
  • El Noticiero de la Gente - Telefe
  • Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

  • Carburando - ElTrece
  • Conmebol Libertadores - Telefe
  • Copa América - Telefe
  • Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi - Telefe
  • Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
  • Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
  • Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

  • Julia Calvo - Margarita - Telefe
  • Romina Gaetani - Buenos chicos - ElTrece
  • Verónica Llinás - El fin después del amor - ElTrece
Santiago del Moro recibió el Martín Fierro de Oro 2025

Actor de reparto

  • Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - ElTrece
  • Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - ElTrece
  • Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Cultural / educativo

  • Argentina de Película – América
  • Proyecto Tierras – Telefe
  • Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

  • Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
  • Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita - Telefe
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – ElTrece

Viajes / turismo

  • Iván de viaje - Telefe
  • Resto del mundo - ElTrece
  • Tenés que ir - El Nueve

Programa de Servicio

  • ADN buena salud - Televisión Pública
  • BA Emergencias - El Nueve
  • Intelexis Mujer - NET

Director (ficción)

  • Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
  • Mariano Cohn y Gastón Duprat - El Encargado y Terapia Alternativa – ElTrece

Director de No Ficción

  • Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
  • Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
  • Ramiro Vicente - Telefe Noticias - Telefe
  • Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe