Santiago del Moro recibió el Martín Fierro de Oro 2025
El conductor de Gran Hermano fue distinguido con el máximo galardón durante la gala organizada por Aptra en el Hotel Hilton de Puerto Madero. La ceremonia reconoció a las figuras más destacadas de la televisión abierta argentina del año pasado.
La edición 2025 de los Premios Martín Fierro se celebró la noche del lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero, donde Santiago del Moro se consagró como el gran ganador al recibir el Martín Fierro de Oro. La gala fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) y reunió a las principales figuras de la pantalla chica nacional.
Según informó Infobae, el propio Del Moro, quien condujo la ceremonia, fue el encargado de anunciar al ganador del Oro. Al leer su propio nombre, no pudo ocultar su sorpresa: “¡Santiago del Moro!”, exclamó antes de llevarse las manos a la cara. Luego, al recibir la estatuilla, expresó: “Pensé que este momento nunca iba a llegar y este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí”.
Durante su discurso, también agradeció a quienes confiaron en él y recordó sus comienzos: “Este es el fruto de un chico que un día soñó desde un lugar muy chiquito hacer esto. Yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño. Gracias, Aptra. Y aguante la televisión, carajo. ¡Viva Argentina! ¡Los amo!”.
Ganadores
Reality
- Cantando 2024 - América
- Gran Hermano 2024 - Telefe
- Survivor, Expedición Robinson - Telefe
Jurados
- Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
- Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
- Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - ElTrece
Interés General
- La Noche de Mirtha - ElTrece
- Nara que ver - El Nueve
- Susana Giménez - Telefe
Noticiero Nocturno
- América Noticias - América
- Telefe Noticias - Telefe
- Telenoche - ElTrece
Labor periodística femenina
- Carolina Amoroso - Telenoche - ElTrece
- Soledad Larghi - América Noticias - América
- Romina Manguel - Opinión pública - El Nueve
- Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe
Labor periodística masculina
- Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
- Nelson Castro - Telenoche - ElTrece
- Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve
Ficción
- El Encargado - ElTrece
- El Método - El Nueve
- Iosi, el espía arrepentido - ElTrece
- Margarita - Telefe
Magazine
- A la Barbarossa - Telefe
- Cortá por Lozano - Telefe
- DDM - América
- Mañanísima - ElTrece
Big Show
- Bake Off Famosos - Telefe
- La noche perfecta - ElTrece
- Noche al Dente - América
Labor en conducción femenina
- Pamela David - Desayuno americano - América
- Mariana Fabbiani - DDM - América
- Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
- Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
- Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
- Juana Viale - Almorzando con Juana - ElTrece
Labor en conducción masculina
- Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - ElTrece
- Iván de Pineda - Escape perfecto / Iván de viaje - Telefe
- Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
- Guido Kaczka - Los 8 escalones - ElTrece
Panelista
- Luis Bremer - A la tarde - América
- Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
- David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
- Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe
Entretenimiento
- ¡Ahora Caigo! - ElTrece
- Escape perfecto - Telefe
- Los 8 escalones - ElTrece
Cronista / Movilero
- Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
- Cecilia Insinga - Arriba Argentinos / Mediodía Noticias - ElTrece
- Oliver Quiroz - A la tarde - América
- Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Humorístico
- Bendita - El Nueve
- Pares de comedia - NET
- Pasó en América - América
Actor protagonista de ficción
- Guillermo Francella - El Encargado - ElTrece
- Gabriel Goity - El Encargado - ElTrece
- Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - ElTrece
Actriz protagonista de ficción
- Isabel Macedo - Margarita - Telefe
- Natalia Oreiro - Santa Evita / Iosi, el espía arrepentido - ElTrece
- Carla Peterson - Terapia alternativa - ElTrece
Periodístico
- A la tarde - América
- GPS - América
- LAM - América
Producción Integral
- Bake Off Famosos - Telefe
- Survivor, Expedición Robinson - Telefe
- Telenueve Central - El Nueve
Gastronomía
- Ariel en su salsa - Telefe
- Comer para creer - América
- Qué mañana! - El Nueve
Revelación
- Lola Abraldes - Margarita - Telefe
- Mora Bianchi - Margarita - Telefe
- Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe
Labor humorística
- Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
- Peto Menahem - La Noche Perfecta - ElTrece
- Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
Musical
- La Peña de Morfi - Telefe
- Pasión de Sábado - América
- Planeta 9 - El Nueve
Noticiero diurno
- Arriba argentinos - ElTrece
- El Noticiero de la Gente - Telefe
- Telenueve al Mediodía - El Nueve
Deportivo
- Carburando - ElTrece
- Conmebol Libertadores - Telefe
- Copa América - Telefe
- Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública
Branded Content
- El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi - Telefe
- Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
- Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe
Aviso publicitario
- Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
- Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
- Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Actriz de reparto
- Julia Calvo - Margarita - Telefe
- Romina Gaetani - Buenos chicos - ElTrece
- Verónica Llinás - El fin después del amor - ElTrece
Actor de reparto
- Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - ElTrece
- Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - ElTrece
- Rafael Ferro - Margarita - Telefe
Cultural / educativo
- Argentina de Película – América
- Proyecto Tierras – Telefe
- Tecno Tendencias – América
Autor / Guionista
- Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
- Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita - Telefe
- Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – ElTrece
Viajes / turismo
- Iván de viaje - Telefe
- Resto del mundo - ElTrece
- Tenés que ir - El Nueve
Programa de Servicio
- ADN buena salud - Televisión Pública
- BA Emergencias - El Nueve
- Intelexis Mujer - NET
Director (ficción)
- Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
- Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
- Mariano Cohn y Gastón Duprat - El Encargado y Terapia Alternativa – ElTrece
Director de No Ficción
- Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
- Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
- Ramiro Vicente - Telefe Noticias - Telefe
- Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe