La provincia de Santa Fe hará la mayor subasta de bienes incautados provenientes de diversos delitos cometidos y, por primera vez, además de los otros elementos, también habrá electrodomésticos. La misma se llevará a cabo el 18 de septiembre y la inscripción será hasta el 9 de ese mes.

El Gobierno de Santa Fe anunció la realización de la cuarta subasta de bienes incautados al delito, proceso que se llevará a cabo a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

En el comunicado, las autoridades detallaron que el remate se llevará a cabo en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y será la mayor subasta que realice la Aprad: en total se rematarán 159 lotes compuestos por vehículos, cuatro inmuebles, tres lotes de joyas, cuatro celulares, un motor de lancha, materiales para la construcción y, por primera vez, electrodomésticos.

De los lotes, 62 son vehículos, entre ellos autos, pick-up, motos y un cuatriciclo; tres lotes de joyas; un lote de materiales de construcción en el cual se van a vender siete pallets de porcelanato; electrodomésticos como anafes, hornos, lavarropas; 24 celulares cerrados en caja; y cuatro inmuebles.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que esta política “busca debilitar a las diferentes organizaciones criminales en su poder económico”, y recordó que “la inscripción para la subasta es obligatoria, porque hacemos un cruzamiento de datos para detectar si las personas tienen alguna la vinculación con organizaciones criminales”. En ese sentido, agregó que "en anteriores subastas detectamos varias personas a las que no hemos dejado participar".

Por último, acerca de la inscripción para participar de la subasta, informaron que es obligatoria y los interesados tienen tiempo de hacerlo hasta el 9 de septiembre a través de la página web www.santafe.gob.ar/subasta.

Luego del cruzamiento de la información de todos los inscriptos, quienes sean admitidos para participar del proceso pueden ver los lotes el día previo a la subasta, el 17 de septiembre de 10 a 18 en la Estación Belgrano, y el día de la subasta de 8.30 a 14.30. El remate comenzará a las 16.

Recaudación récord

Luego, el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich, mencionó que en las tres subastas anteriores se recaudaron un total $2.326 millones, y esta subasta es la más grande que se va hacer, con 159 lotes. En las anterior hubo 179 lotes, en total.

Matich añadió que el dinero recaudado “se utiliza para financiar el funcionamiento de Aprad, se destina a organizaciones de bien común, se hacen donaciones, y también se usa para reparar a las víctimas de delitos”.

Mientras, el director provincial de Aprad, Martín Domene, detalló que “esta diversidad de lotes acumula $480 millones si se suman las bases sobre las cuales se van a empezar a pujar”.