Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe Belén Lucero confirmó esta mañana que la ropa encontrada en el rastrillaje que realizaron ayer más de 100 efectivos de fuerzas de seguridad "no pertenecen" a su hija.

"Recién salgo de Fiscalía Federal para reconocer la prenda que encontraron en el rastrillaje del día martes. Dicha prenda era una calza, pero no pertenece a Guadalupe, no tiene nada que ver con ella, y no es la calza que llevaba al momento de la desaparición. Gracias a Dios es un alivio para la familia", posteó la mujer que no quiso hablar con la prensa.

Por su parte, la Presidenta de la Fundación "María de los Ángeles", Susana Trimarco, madre de Marita Verón, desaparecida hace 20 años, víctima de trata de personas, afirmó a Télam que "Guadalupe no está perdida, la hicieron desaparecer", y agregó que la "vamos a seguir buscando hasta que aparezca".

"Hay que hacer todo de nuevo, volver a investigar todo, porque en el expediente hay puntos oscuros que nunca fueron desentrañados", dijo Trimarco sobre los operativos de rastrillaje y las medidas que la Fiscalía Federal lleva adelante desde noviembre último, cuando la causa cambió de jurisdicción.

Además, Trimarco sostuvo que el manejo mediático del caso "ha sido muy malo" porque "no se cuidó el expediente y en muchas ocasiones se adelantaron medidas que arruinaron la posibilidad de obtener pruebas".

"La policía de San Luis hizo todo lo que pudo, pero no están preparados para enfrentar este tipo de delitos, por lo que pedimos el pase a la Justicia Federal, que hoy actúa con cuatro fiscales recomendados por la Fundación con experiencia en estos casos y recursos técnicos para llevar adelante la investigación", señaló.

