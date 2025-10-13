La Libertad Avanza sufrió un revés en la Justicia: la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó este lunes que no se podrán reimprimir las boletas en provincia de Buenos Aires porque se encuentran vencidos los plazos legales. De esta manera, el rostro de José Luis Espert seguirá figurando en la papeleta aunque renunció a su candidatura y su lugar será ocupado por Diego Santilli.



En un fallo de ocho hojas firmado por los tres integrantes del tribunal (Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via), la CNE sostuvo que a dos semanas de las elecciones del 26 de octubre, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) de Buenos Aires.

En el escrito, el Tribunal recordó que con la incorporación de la BUP, el proceso de diseño, aprobación e impresión de la boleta de la elección consta de una serie de actos y etapas procesales, regladas en el Código Electoral Nacional que, en este caso, se encuentra precluida, tal como lo expresa el informe de los secretarios electorales de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires.



En este sentido, de acuerdo con el informe técnico de las autoridades del Correo Oficial, la fecha límite para dar inicio a la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires es el próximo 16 de octubre y el proceso de reimpresión de las nuevas boletas duraría al menos cinco días.

De este modo, el plazo para que fuera materialmente posible disponer la reimpresión solicitada ya se encontraba vencido el pasado viernes 10 de octubre y esta apelación recién fue elevada al Tribunal el sábado 11, quedando en condiciones de ser tratada luego de que emitiera opinión el fiscal electoral, el domingo 12 de este mes.



Por estos motivos, la CNE declaró que el planteo de reimprimir la BUP de Buenos Aires es “de cumplimiento imposible” y por ende, “carece de interés jurídico actual” pronunciarse sobre la apelación presentada por La Libertad Avanza tras el fallo negativo de la Junta Electoral bonaerense.

El fallo fue en línea con el fiscal federal Ramiro González, quien había pedido rechazar la apelación al considerar que “resulta imposible en términos fácticos cumplir con el procedimiento de ley (oficializar un nuevo modelo de boleta, exhibirlo en audiencia, aprobarla, reimprimirla, controlar, preparar y distribuir los casi 40.000 talonarios) y, al mismo tiempo, garantizar el legítimo pronunciamiento del pueblo a través de su cuerpo electoral el 26 de octubre”.

Como consecuencia, el rostro de Espert seguirá en el casillero asignado a La Libertad Avanza, en el margen izquierdo de la BUP, aunque no será candidato porque renunció en el medio del escándalo narco. La imagen de Espert aparecerá junto a la de Karen Reichardt, segunda candidata del oficialismo nacional, sobre un fondo violeta.

Aunque finalmente no aparecerá en la papeleta, el primer postulante será Diego Santilli, según determinó también la CNE el último sábado, al revocar un fallo de primera instancia que había dispuesto que fuera Reichardt la reemplazante de Espert.