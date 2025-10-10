En Washington se anunció el auxilio financiero de Estados Unidos a la Argentina, que combina la compra directa de pesos y la finalización de un swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central, tras cuatro días de reuniones entre Luis Caputo y el equipo del Tesoro norteamericano.

En ese marco, el secretario Scott Bessent sostuvo: “El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, y describió el contexto local como de “aguda iliquidez” o de “grave iliquidez”, según las distintas comunicaciones públicas.

También defendió la operación: “No es un rescate en absoluto. No se está transfiriendo dinero. El Fondo de Estabilización Cambiaria [FSE, por sus siglas en inglés] nunca ha perdido dinero y no lo va a hacer acá… Se supone que hay que comprar barato y vender caro. Y el peso argentino está subvaluado”.

Euforia oficial y alineamiento político

Desde la Casa Rosada, Javier Milei celebró el anuncio con un mensaje que apuntaló el rol de su ministro: “¡Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...! ¡Viva la libertad carajo!”; y luego agradeció “por su firme apoyo a la Argentina” a Bessent y “por su visión y liderazgo firme” a Donald Trump. El Tesoro norteamericano destacó, además, que “la Argentina es un faro para América Latina” y que “Milei ha hecho las cosas correctas”. En esa línea, Bessent afirmó: “La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), apoya unánimemente a la Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos”.

Geopolítica y China: posiciones encontradas

En una entrevista televisiva, Bessent vinculó el respaldo con un reordenamiento estratégico: “Milei ha hecho las cosas correctas. Él llegó para romper 100 años de ciclos negativos para la Argentina. Es también un gran aliado para Estados Unidos. Está comprometido con sacar a China de su país. Están por todas partes en América Latina”. Sin embargo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos relativizó ese punto y negó que el acuerdo implique cortar el swap con Beijing: “Pero no creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina”, y, consultado por el canje con ese país, subrayó: “No, yo entiendo que no, no habría ningún motivo para eso”. Francos pidió prudencia sobre la letra chica al remarcar que “comentarios preliminares” circulaban a la espera del regreso de Caputo para informar los detalles. En paralelo, el jefe de Gabinete destacó el impacto político del respaldo y afirmó en televisión: “Tengan confianza”.

Impacto financiero inmediato

Según las comunicaciones oficiales y reportes del sector privado citados en las fuentes, la confirmación de que el Tesoro estadounidense intervino en el mercado a través de bancos privados provocó una reacción rápida: repunte de bonos y acciones, y una reducción de la brecha cambiaria tras conocerse operaciones ejecutadas “en nombre del Tesoro de los Estados Unidos con el propósito de intervenir en el mercado cambiario”.

Debate en Estados Unidos: beneficiarios y resistencias

Una investigación del New York Times señaló que el paquete “beneficiará directamente a grandes inversores internacionales y acaudalados gestores de fondos de cobertura que tienen estrechos vínculos con el secretario del Tesoro, Scott Bessent”, y sugirió que podría estar diseñado para ayudar a “inversores ricos cuyas apuestas en Argentina podrían tambalearse si su economía se hunde”. La publicación mencionó a firmas globales con posiciones relevantes en activos argentinos y sostuvo que la intervención del Tesoro ya tuvo un efecto positivo en los precios locales.

El anuncio generó rechazos en el plano político. La senadora Elizabeth Warren cuestionó la oportunidad del auxilio y el uso del FSE en medio de tensiones domésticas en su país. En una de sus intervenciones públicas, apuntó: “Es inexplicable que el presidente Trump esté apoyando a un gobierno extranjero, mientras cierra el nuestro”, y agregó: “Trump prometió 'Estados Unidos primero', pero se está poniendo a sí mismo y a sus amigos multimillonarios en primer lugar y está pasando la factura a los estadounidenses”. En otro mensaje, Warren insistió: “En lugar de utilizar nuestros dólares para comprar pesos argentinos, Trump debería ayudar a los estadounidenses a costear la atención médica”.

Krugman: cuestionamientos a la estrategia y a los incentivos

El premio Nobel Paul Krugman publicó una columna crítica sobre el auxilio negociado por Washington. Respecto del enfoque internacional de la administración republicana, escribió que “la administración Trump odia dar ayuda exterior con fines humanitarios”, y contrastó ese criterio con apoyos a aliados ideológicos: “¿Un país sin valor estratégico, con una larga historia de corrupción e inestabilidad, que incumplió su deuda nueve veces? Ningún problema.” En cuanto al esquema económico local, advirtió sobre los riesgos de un ancla cambiaria: “América Latina es un museo de fracasos de estabilización cambiaria”.

Krugman retomó un análisis financiero para describir la dinámica potencial del programa: “El dinero entra, sostiene el peso y permite que los fondos vendan sus activos a precios inflados, para luego salir del país y dejar que la moneda se derrumbe otra vez”. También mencionó nombres propios del mundo de los hedge funds y planteó dudas sobre eventuales conflictos de interés al señalar movimientos de cartera previos al anuncio oficial.

Agenda y puntos abiertos

Las fuentes señalaron que, tras la ronda de negociaciones en Washington, el equipo económico —con José Luis Daza, Pablo Quirno y Santiago Bausili— regresaría a Buenos Aires y volvería a viajar para las reuniones del FMI y el Banco Mundial. En el plano político, se confirmó la reunión entre Milei y Trump en la Casa Blanca. En el frente bilateral con China, el Gobierno resaltó que no evalúa cortar el swap ni modificar la relación con Xi Jinping, mientras que desde el Tesoro estadounidense se promovió un mayor acercamiento con Estados Unidos en áreas de interés estratégico.

Con información de La Nación, Infobae y The New York Times.