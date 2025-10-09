En una maniobra inédita por parte del gobierno estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó este jueves una intervención directa en el mercado financiero argentino, a través de la compra de pesos y un acuerdo de swap por 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Las medidas, anunciadas tras cuatro días de reuniones en Washington con el ministro de Economía Luis Caputo, buscan brindar alivio a una economía argentina que, según Bessent, atraviesa un momento de “grave iliquidez”.

“Argentina enfrenta un momento de aguda iliquidez. La comunidad internacional –incluido el FMI– está unida detrás de Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar rápidamente. Y actuaremos”, afirmó Bessent a través de una publicación en su cuenta oficial de X.

El funcionario estadounidense destacó que estas acciones son parte de un respaldo estratégico a las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, a quien calificó como un aliado clave para los intereses regionales de Washington. “El éxito de Argentina es de importancia sistémica y un interés estratégico para Estados Unidos”, subrayó el secretario del Tesoro.

Medidas excepcionales y respaldo inmediato

Según lo informado por Bessent, las decisiones tomadas incluyen:

Compra directa de pesos argentinos, a través de operaciones ejecutadas por bancos privados, entre ellos el Santander.

Acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central, cuyo mecanismo aún no fue detallado públicamente.

“El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, sostuvo Bessent, quien explicó que estas herramientas se activan para aportar estabilidad y liquidez al sistema financiero argentino.

La operación fue confirmada poco después de que se filtrara una captura de pantalla en la que un banco admitía haber ejecutado transacciones “en nombre del Tesoro de los Estados Unidos con el propósito de intervenir en el mercado cambiario”.

Elogios a Milei y sintonía política con Trump

Bessent no escatimó en elogios hacia la actual gestión. “Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas”, detalló. También valoró el rumbo económico del gobierno nacional: “Me alentó su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados”.

El secretario también resaltó la alineación ideológica con la administración de Donald Trump: “La administración Trump es decidida en nuestro apoyo a los aliados de Estados Unidos”. En esa línea, señaló que el presidente estadounidense está comprometido a “fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense”.

Además, anticipó una reunión entre Donald Trump y Javier Milei prevista para el próximo 14 de octubre y confirmó que volverá a encontrarse con Caputo durante las Reuniones Anuales del FMI.

Reacciones oficiales en Argentina

Desde Buenos Aires, el impacto del anuncio no se hizo esperar. El presidente Milei publicó una foto junto al ministro Caputo en Nueva York y escribió: “¡Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...! ¡Viva la libertad carajo!”.

Posteriormente, el mandatario agradeció a Bessent “por su firme apoyo a la Argentina” y a Trump “por su visión y liderazgo firme”. “Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, expresó.

Caputo, por su parte, también se mostró agradecido: “Esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado. Espero con entusiasmo nuestra reunión la próxima semana, en la que continuaremos trabajando con el mismo espíritu de determinación y colaboración para lograr nuestros objetivos comunes”.

Impacto en los mercados

Tras los anuncios, los efectos comenzaron a sentirse en los mercados financieros: según fuentes privadas, la intervención estadounidense provocó una baja en todas las cotizaciones del dólar, una reducción en la brecha cambiaria, y una suba del 10% en los bonos soberanos, mientras que las acciones repuntaron un 15%.

Aunque aún no se conocen los detalles técnicos del acuerdo de swap, se especula con que una de las alternativas consideradas sería la utilización de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, como parte del paquete de respaldo financiero.

En paralelo, el embajador designado por Trump, Peter Lamelas, había anticipado que empresas estadounidenses y de Occidente analizaban inversiones “sin precedentes” en Argentina. Tras el anuncio, reaccionó en X con un posteo en el que incluyó banderas de ambos países.