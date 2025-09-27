La decisión del gobierno de Donald Trump de ofrecer 20.000 millones de dólares de apoyo económico a la Argentina abrió un frente de conflicto interno en Estados Unidos, con fuertes críticas desde sectores agrícolas, políticos opositores y analistas económicos. El anuncio coincidió con la suspensión de retenciones a las exportaciones argentinas y un inmediato aumento de las ventas de soja a China, lo que desató malestar en el agro estadounidense, uno de los principales respaldos del presidente.

“Los agricultores están muy molestos por la venta de soja de la Argentina a China justo después del rescate de Estados Unidos“, advirtió Chuck Grassley, senador republicano por Iowa. El dirigente ruralista Caleb Ragland, presidente de la Asociación Americana de la Soja, sostuvo que “los precios de la soja en Estados Unidos están cayendo, la cosecha está en marcha y los agricultores leen titulares que no hablan de la consecución de un acuerdo comercial con China, sino de que el gobierno estadounidense otorga 20.000 millones de dólares en apoyo económico a la Argentina, mientras que este país elimina sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en tan solo dos días”.

Las quejas se multiplicaron en los estados del cinturón sojero, donde el mercado chino es clave. “¿Por qué Estados Unidos ayudaría a rescatar a la Argentina mientras se apodera del mayor mercado de los productores de soja estadounidenses? Deberíamos usar nuestra influencia en todo momento para ayudar a la debilitada economía agrícola. Los agricultores familiares deberían ser la prioridad en las negociaciones”, insistió Grassley.

Desde la oposición también llegaron críticas. La representante demócrata Marcy Kaptur cuestionó: “La Argentina socavó a los productores de soja estadounidenses, aprovechándose de los aranceles imprudentes de Trump. ¿Ahora vamos a rescatar a la Argentina con miles de millones de dólares de los contribuyentes antes de restaurar los mercados de soja para los agricultores del corazón de Estados Unidos?”.

La senadora Elizabeth Warren fue más allá: “Trump quiere prestar US$20.000 millones de nuestro dinero para rescatar a un aliado político y a sus inversores globales antes de una elección. Ah, y la Argentina acaba de llegar a un importante acuerdo con China que aplasta a los productores de soja estadounidenses que ya sufren los aranceles de Trump. ‘America First’”.

El malestar se hizo visible también dentro de la administración. Durante la Asamblea General de la ONU, una imagen del celular del secretario del Tesoro, Scott Bessent, mostró un mensaje crítico sobre la baja de retenciones argentinas y la caída del precio de la soja. Bessent, uno de los principales articuladores de la asistencia, defendió el apoyo y remarcó que la Argentina posee recursos estratégicos como el litio y ha iniciado reformas fiscales.

The New York Times destacó que la operación coloca a Washington en un terreno riesgoso, ya que los rescates internacionales han sido históricamente resistidos por los republicanos y la Argentina tiene un historial de incumplimientos. “En estos momentos, es difícil encontrar argumentos económicos sólidos para ofrecer el tipo de ayuda incondicional que el gobierno de Trump parece estar pensando para Argentina”, señaló Eswar Prasad, profesor de la Universidad de Cornell.

Otros analistas compararon el caso con el rescate de México en 1995, aunque marcaron diferencias. “Esto es muy diferente de México. No hay una frontera de 3000 kilómetros ni un riesgo sistémico importante, y Argentina tiene deudas preexistentes, incluso con el FMI”, observó Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro.

En tanto, Trump prometió “asegurarse de que nuestros agricultores están en buena forma” y adelantó que evalúa destinar parte de los ingresos por aranceles a compensar al sector agropecuario. Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, afirmó que el gobierno aún no estaba listo para anunciar un plan de pagos, pero aseguró que se trabaja en una propuesta.

Mientras tanto, los agricultores estadounidenses siguen acumulando pérdidas. Según datos del USDA, China no compra soja estadounidense desde mayo, y los precios del grano cayeron cerca de un 40% desde su pico en 2022. “Mientras tanto, los productores que venden están sufriendo grandes pérdidas. Y van a tener que asumirlas”, resumió Kyle Jore, agricultor y economista en Minnesota.

Con información de La Nación y The New York Times.