Diputados de distintos espacios y también candidatos a diputados criticaron al Gobierno de Javier Milei por el gasto público que implicará reimprimir las boletas electorales luego de la baja de la candidatura de José Luis Espert, y advirtieron que tal decisión costará miles de millones de pesos al Estado.

Uno de los cuestionamientos es encabezado por el bloque "Encuentro Federal", conformado por Esteban Paulón y Monica Fein. Los legisladores pidieron que el costo de la reimpresión de boletas esté a cargo de La Libertad Avanza

"Parece que nuevamente La Libertad Avanza pretende que el costo de su impericia, errores políticos y encubrimiento frente a flagrantes casos de corrupción e inhabilidad moral, lo pague el conjunto de la sociedad", reclamaron

Además, los candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria, Jimena López y Sebastián Galmarini,calificaron el episodio como una muestra de “ineficiencia y desprecio por los recursos del Estado”.

“Correspondía que renuncie, se lo debían a todos los argentinos”, afirmó Galmarini en su cuenta de X, y advirtió que “además de la gravedad del hecho, hay que ver cuánto costó el capricho de Milei de tener un narco en su boleta”.

Según precisó Galmarini, “en 2023 imprimir boletas costó el equivalente a 34.000 millones de pesos de hoy, y en 2025 ya van $43.000 millones más IVA, unos $52.000 millones”.

“Ahora deben reimprimir por poner a Espert y bajarlo dos semanas antes, lo que sumará otros $14.000 millones. Todo mientras dicen que no hay plata para la salud, las universidades ni las jubilaciones”, remató.

Por su parte, López sostuvo que “el capricho de Milei de sostener la candidatura de Espert nos va a costar más de 10 palos verdes”, y añadió que “todo esto ocurre mientras no hay plata para los jubilados, las universidades ni las personas con discapacidad”.

La postura del Gobierno

Al respecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la posible reimpresión de las boletas es un tema que hoy se presentará ante la Justicia Federal de La Plata: “El juez verá si dan o no dan los plazos para imprimir una boleta diferente. Yo entiendo que hay una parte de las boletas anteriores que están impresas y otra parte no”.

Ante la posibilidad de que el partido deba afrontar un gasto de USD10.000.000, el jefe de Gabinete fue tajante: “No tengo ese número. Tendrá que resolver el juez cómo se procede en estas circunstancias. Y, por supuesto, si tiene que asumir algún costo la Libertad Avanza, verá cómo lo asume... tendrá que requerir apoyos, donaciones, etcétera. Por eso es algo que tiene que resolver la justicia”.