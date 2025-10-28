Rebotó el dólar y cerró a $1.495 en el Banco Nación

Tras una leve baja en el primer lunes tras las elecciones, el dólar oficial se mantuvo con tendencia en alza en este martes: llegó a subir 40 pesos en el día y se vendía a $1.500 en el Banco Nación, aunque cerró la jornada en $1.495. La divisa venía de ceder 3,8% el lunes.

De esta manera, la divisa estadounidense quedó apenas $20 por debajo del cierre del viernes pasado, cuando la demanda por cobertura influyó en su cotización y la llevó a alcanzar su récord nominal.

El blue, en tanto, cotizaba a $1.475, con una brecha del -1,33% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer, acumulaba una suba del 1,37%.

El aumento fue más notorio en el mayorista, que se acercó al techo de las bandas de flotación: operó a $1.473.

Ayer lunes, el mercado bursátil registró una jornada de euforia con ganancias de dos dígitos. Pero, en el frente cambiario, con el pasar de las horas la tendencia fue perdiendo firmeza.