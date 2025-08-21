El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo escándalo que mezcla política, negocios y presunta corrupción en una de las áreas más sensibles del Estado: la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En las últimas horas comenzaron a circular audios atribuidos a su director, Diego Spagnuolo, hombre de máxima confianza del Presidente, en los que habla abiertamente de coimas, retornos de laboratorios y menciona de manera directa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Y en la madrugada de este jueves, el presidente Javier Milei despidió Spagnuolo. El comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva" y la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

La viralización del material ya generó una denuncia penal en Comodoro Py y encendió un cruce en el Congreso en plena discusión por la emergencia en discapacidad.

La grabación –difundida por los periodistas Ivy Cagnaro y Mauro Federico en el programa Data Clave, transmitido por el canal de streaming Carnaval– muestra a Spagnuolo quejándose de la recaudación ilegal en su propia área: “A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente que estaba en la gestión de Macri... Van a pedirle guita a los prestadores”. En otro pasaje, la voz atribuida al funcionario le pone nombre a la supuesta cadena de recaudación: “La gente de la Suizo [Argentina] llama a los demás proveedores y les dice ‘ahora ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8... Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’”.

El circuito que describe la grabación señala a Eduardo “Lule” Menem y, sobre todo, a Karina Milei. Pero además, asegura que el propio presidente Javier Milei estaba al tanto del tema.

“A Karina le debe llegar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica (sic)”, se escucha en uno de los fragmentos más comprometedores.

En otra parte, Spagnuolo afirma que habló del tema directamente con el Presidente: “Le dije que yo estoy denunciando todos los choreos y que abajo tengo gente que va a pedir guita. Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”.

Qué dicen los audios

En las grabaciones difundidas se distingue una voz atribuida a Spagnuolo que denuncia: “Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina’”.

“La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice ‘ahora ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8 (…) Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’”. Además, refiere la distribución de porcentajes: “A Karina le debe llegar el 3 o el 4. Cálculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1 % se lo lleva la operatoria, el otro 1 % es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica”.

“A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y que cuando se fue se llevó los discos rígidos de las computadoras. (…) Entonces, van a pedirle guita a los prestadores”. Y añade: “Le dije que yo estoy denunciando todos los choreos y que abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando vaya y toque a uno me van a decir ‘flaco, está todo bien, pero vos me venís a pedir guita con estos delincuentes’”.

"Esto no es una operatoria improvisada. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional y lo frizé. Después me quiso meter al de Recursos Humanos y lo frizé. Al final me metió el más importante de todos a través Karina. Uno que vino para chorear".