Presuntas coimas en medicamentos: qué dicen los audios de Spagnuolo que involucran a Karina Milei
Una grabación atribuida al director de la Agencia de Discapacidad revela una presunta red de corrupción. Tras la difusión periodística, el Gobierno lo echó.
El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo escándalo que mezcla política, negocios y presunta corrupción en una de las áreas más sensibles del Estado: la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En las últimas horas comenzaron a circular audios atribuidos a su director, Diego Spagnuolo, hombre de máxima confianza del Presidente, en los que habla abiertamente de coimas, retornos de laboratorios y menciona de manera directa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Y en la madrugada de este jueves, el presidente Javier Milei despidió Spagnuolo. El comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva" y la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".
La viralización del material ya generó una denuncia penal en Comodoro Py y encendió un cruce en el Congreso en plena discusión por la emergencia en discapacidad.
La grabación –difundida por los periodistas Ivy Cagnaro y Mauro Federico en el programa Data Clave, transmitido por el canal de streaming Carnaval– muestra a Spagnuolo quejándose de la recaudación ilegal en su propia área: “A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente que estaba en la gestión de Macri... Van a pedirle guita a los prestadores”. En otro pasaje, la voz atribuida al funcionario le pone nombre a la supuesta cadena de recaudación: “La gente de la Suizo [Argentina] llama a los demás proveedores y les dice ‘ahora ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8... Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’”.
El circuito que describe la grabación señala a Eduardo “Lule” Menem y, sobre todo, a Karina Milei. Pero además, asegura que el propio presidente Javier Milei estaba al tanto del tema.
“A Karina le debe llegar el 3 o el 4. Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica (sic)”, se escucha en uno de los fragmentos más comprometedores.
En otra parte, Spagnuolo afirma que habló del tema directamente con el Presidente: “Le dije que yo estoy denunciando todos los choreos y que abajo tengo gente que va a pedir guita. Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”.
Qué dicen los audios
En las grabaciones difundidas se distingue una voz atribuida a Spagnuolo que denuncia: “Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina’”.
“La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice ‘ahora ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8 (…) Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’”. Además, refiere la distribución de porcentajes: “A Karina le debe llegar el 3 o el 4. Cálculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1 % se lo lleva la operatoria, el otro 1 % es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica”.
“A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y que cuando se fue se llevó los discos rígidos de las computadoras. (…) Entonces, van a pedirle guita a los prestadores”. Y añade: “Le dije que yo estoy denunciando todos los choreos y que abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando vaya y toque a uno me van a decir ‘flaco, está todo bien, pero vos me venís a pedir guita con estos delincuentes’”.
"Esto no es una operatoria improvisada. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional y lo frizé. Después me quiso meter al de Recursos Humanos y lo frizé. Al final me metió el más importante de todos a través Karina. Uno que vino para chorear".