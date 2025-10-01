Polémica por el corte al dólar oficial en billeteras y la decisión del BCRA

En medio de la tensión cambiaria, Mercado Pago y Cocos Capital cortaron ayer la venta de dólar oficial a sus usuarios, una operatoria que ambas plataformas habían comunicado y sostenido durante meses. El Banco Central salió a sostener que esas transacciones no estaban autorizadas, lo que abrió una controversia sobre el conocimiento previo del regulador y el alcance de las reglas vigentes.

Se trata de dos de las billeteras virtuales más utilizadas. El primer indicio público lo dio Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, al publicar: “Nos pidieron apagar”. La instrucción, de acuerdo con esa versión, habría llegado del BIND (Banco Industrial), proveedor del dólar oficial para Cocos y para la firma de Marcos Galperin.

Tras la decisión y ante la información que comenzaba a circular en medios y redes, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aclaró en una entrevista: “No hubo ninguna medida, no cambia nada en términos normativos”. Agregó que la compraventa de divisas solo puede ser realizada por bancos y casas de cambio autorizadas: “Nos encontramos que había entidades no autorizadas que hacían operaciones de cambio con personas humanas (...) Las billeteras y las Alycs lo venían haciendo. Cuando lo fuimos notando, analizamos la normativa y salimos a aclararles que esta interpretación estaba errada”.

Bausili remarcó que el BCRA se comunicó únicamente con los bancos —sus regulados— y no de manera directa con las billeteras.

SIn embargo, el corte ocurrió el mismo día en que el dólar oficial subió a $1.400 en el Banco Nación y tras recientes cambios para desarmar el “rulo” financiero.

En el mercado se leyó como un refuerzo del cepo por vía indirecta, mientras que Bausili replicó: “Lejos de eso. Desde el día 1, cada vez que estuvieron dadas las condiciones eliminamos restricciones cambiarias”, y calificó como “especulaciones electorales” las versiones de una devaluación posterior a las elecciones.

La controversia también se explica porque Mercado Pago había anunciado la función de compra-venta de dólares en su app ya el 25 de julio y la mantuvo por más de dos meses hasta que el BCRA detectó incumplimientos regulatorios. En ese marco, Bausili sostuvo que “las billeteras virtuales y ALYCs no son entidades reguladas por el BCRA” y, por lo tanto, no pueden operar en el mercado de cambios.

Las billeteras estaban “conectadas” a bancos a través de los cuales se cerraban las operaciones, un vínculo que el Banco Central ahora desactivó.

La medida generó revuelo en el sistema financiero y fue leída como un avance en regulaciones que se habían intentado dejar atrás en abril del año pasado, ya que el Banco Central difícilmente podía desconocer que las billeteras virtuales, sobre todo una tan extendida como Mercado Pago, ofrecían la compra y venta de dólar oficial.