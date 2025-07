El empresario Leonardo Scatturice, a través de su empresa OPC Tech, obtuvo en octubre del año pasado la renovación de licencias para las redes de soporte de conectividad en todas las escuelas estatales a nivel nacional. Por este negocio, el Gobierno nacional pagará 78.650.000 dólares, según una investigación del diario La Nación que accedió al expediente de contratación completo.

El informe de La Nación destaca que el mantenimiento anterior, contratado en 2021, se realizó mediante un proceso licitatorio por un monto inferior. Entre 2017 y 2018, Educ.ar S.E. había adquirido e instalado equipamiento de redes locales Cisco Meraki en más de 40.000 escuelas de gestión estatal para el Plan Nacional de Conectividad Escolar.

Scatturice es un empresario con vínculos en el ámbito de la inteligencia y una estrecha relación con el asesor presidencial Santiago Caputo, muy cercano al presidente Javier Milei. Radicado en Estados Unidos, donde forjó nexos con el trumpismo, también es el actual propietario de la mayoría accionaria de la aerolínea low-cost Flybondi.

En febrero pasado, un avión de su propiedad ya generó polémica al aterrizar en Aeroparque con una pasajera, Laura Belén Arrieta, y su equipaje pasó sin controles de Aduana.

Renovaciones

La primera renovación de licencias de Cisco Meraki, por un total de 209.828, se realizó el 16 de noviembre de 2021 mediante licitación y fue adjudicada a Distecna S.A., una de las representantes de Cisco en Argentina, por 16.864.496 dólares. Esta renovación se estructuró de forma escalonada (50% por 3 años, 25% por 2 años, 25% por 1 año), con una fecha de vencimiento común fijada para el 16 de noviembre de 2024. Si se toma como referencia el valor anual, renovar el 100% por tres años en aquella ocasión habría tenido un costo proporcional cercano a los 22.482.661 dólares.

En julio de 2024, Educ.ar S.E. fue intervenida y se designó a Eduardo Roberto González como interventor (cargo que ocupó hasta el 31 de octubre). En agosto, OCP Tech S.A. presentó su propuesta para la renovación de 223.828 licencias por 3 años, por el valor de 78.650.000 dólares. Posteriormente, Cisco Systems Argentina S.A. certificó a OCP Tech S.A. como el único canal de reventa autorizado en el país, explicando que Cisco no tiene establecimiento permanente para ventas directas en Argentina y destacando la certificación GOLD de OCP Tech S.A. y su experiencia previa en el proyecto.

Según La Nación, el expediente incluyó al menos dos presupuestos adicionales (de las empresas Dinatech S.A. y DTE S.A.). Sin embargo, la contratación avanzó de forma directa por exclusividad, argumentando que la oferta de OCP Tech habría sido la más económica. La carpeta que circuló por las dependencias públicas no incluyó para la evaluación de todos los funcionarios los presupuestos completos de las competidoras. En el caso de Dinatech S.A., no se subieron los documentos con el monto total específico ni los precios unitarios. En el de DTE S.A., aunque los precios unitarios resultaron más caros que los de OPC Tech, no se explicó por qué, habiendo solicitado presupuestos a distintas compañías, no se optó por una licitación pública que permitiera reajustar los precios.

En septiembre, la Secretaría de Educación firmó un convenio de colaboración con la empresa estatal para la renovación de licencias, que incluyó una cláusula de confidencialidad prohibiendo la “divulgación, ya sea en forma oral o escrita, a persona humana o jurídica, pública o privada, de la información que surja de las acciones derivadas del presente”.

Argumentos en contra

Educ.ar S.E. elaboró un informe que detalló argumentos técnicos, operativos y económicos para la renovación con Cisco Meraki y en contra de un cambio de tecnología. Entre los argumentos, se mencionan la inversión previa de 227,8 millones de dólares del Estado en el sistema preexistente, la dependencia crítica de los dispositivos Cisco Meraki de sus licencias (que los volvería inoperativos sin ellas, generando un “apagón masivo”), y la confirmación de OCP Tech S.A. como la “única opción viable y eficiente” para asegurar la continuidad del servicio sin mayores costos ni interrupciones, dada su condición de único revendedor autorizado. La UTN ratificó la no viabilidad de un cambio de proveedor, argumentando que implicaría una inversión considerable en nuevos equipos, reconfiguración, adquisición de software adicional, riesgos de interrupciones del servicio y una prolongada curva de aprendizaje para el personal.

OPC Tech no solo tiene este contrato con el Estado. La empresa de Scatturice figura en más de 260 procesos administrativos con el Estado nacional, según registros oficiales, en carácter de proveedor, contratista o representante legal de distintas sociedades.

El Plan Nacional de Conectividad Escolar, lanzado como parte del programa “Aprender Conectados”, busca garantizar wifi para el 100% de los alumnos en más de 50.000 establecimientos educativos públicos. Según información de Cisco, actualmente se registran 18.700 redes activas y más de 148.000 dispositivos conectados a través del dashboard de Cisco Meraki, la plataforma centralizada desde donde se monitorea el funcionamiento del sistema.

El objetivo del programa es que todos los niveles educativos (inicial, primario, secundario y formación docente) cuenten con conectividad permanente, gestionada, escalable y segura. Educ.ar S.E. administra este proceso a través del Centro Integral de Monitoreo de Tecnología Educativa (CIMTE), que diagnostica fallas, emite alertas y coordina soluciones técnicas a distancia, reduciendo costos operativos y la necesidad de intervención física en cada escuela.