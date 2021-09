La Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió suspender la licencia de conducir a una mujer que se filmaba cantando o hablando a la cámara mientras manejaba y luego subía los videos a su cuenta de TikTok, se informó en un comunicado, aunque no se comunicó dónde ocurrió ni se dieron más detalles. La denuncia llegó a través de la línea de WhatsApp habilitada a la ciudadanía para denunciar casos de conductas irresponsables al volante, se agregó.

"Conducir y grabarse puede ser divertido para quienes lo ven en sus redes sociales mientras no están transitando en la calle, pero no para los peatones que están cerca de ese vehículo que está siendo manejado por alguien que no está prestando atención por donde va y que los puede lastimar por su acto de irresponsabilidad", dijo el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Según datos del organismo dependiente del Ministerio de Transporte, además de estar prohibido por la ley mientras se maneja, el uso del celular es el principal factor de distracción entre los conductores argentinos.

Según datos del Observatorio Vial de la ANSV, el 16,8 por ciento de los conductores de vehículos de 4 ruedas en la Argentina presentan al menos un factor de distracción al conducir, y la principal es el uso del celular, que representa el 9,4 por ciento de los conductores distraídos.

El Observatorio Vial de la ANSV también resalta que, además del celular, las principales distracciones entre conductores de vehículos de 4 ruedas son: fumar (3,2%), comer o beber (1,9%) y portar objetos sobre sí o en las manos (1,4%).

Del total de conductores distraídos, las mujeres representan el 20,2 por ciento y los varones el 16,1. El rango etario es liderado por jóvenes de entre 18 y 35 años (21,5%), seguido por personas de entre 36 y 49 años (16,5%).

En cuanto a las motos, los conductores que presentan al menos un factor de distracción son el 10,5 por ciento y las principales distracciones son: transporte de objetos (7,1%), celular (2%) y fumar (0,8%).

El pedido de inhabilitación se realiza a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de aquellos conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.

