La posible modificación de las boletas electorales a pedido de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, aún cuando todavía se debate si Diego Santilli o Karen Reichardt deben encabezar la lista tras la renuncia de José Luis Espert, tiene costo económico de al menos 12 mil millones de pesos, que en caso de realizarse deberá ser asumido por el Estado nacional.

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Interior, informó a la Junta Electoral de Buenos Aires que la reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel (BUP) de ese distrito implicaría un gasto aproximado de $12.169.655.000 (doce mil ciento sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos).

La información, detallada en una nota oficial con fecha de 7 de octubre de 2025, responde a un pedido de la Junta Electoral y precisa que, si bien existe partida presupuestaria para afrontar este gasto, el proceso no es menor.

Costo, presupuesto y plazos de la reimpresión

La nota oficial, firmada por autoridades del Poder Ejecutivo, despeja varias dudas sobre la viabilidad de la reimpresión:

Costo: La cifra de $12.169.655.000 sería el monto aproximado para reimprimir todas las boletas únicas de la provincia de Buenos Aires.

Partida presupuestaria: El Ministerio del Interior aseguró que cuenta con crédito presupuestario suficiente para afrontar el gasto, aunque requeriría "readecuaciones de partidas correspondientes".

Proceso licitatorio: No sería necesario un nuevo proceso licitatorio. Bastaría con formalizar una adenda al convenio ya celebrado entre la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Correo Oficial de la República Argentina (CORASA).

Imprentas: La tarea sería ejecutada por cuatro Uniones Transitorias de Empresas (UTE): DP ARGENTINA S.A., SU PAPEL S.A. – RAMON CHOZAS S.A. UT, BOLDT IMPRESORES S.A. – IPESA UT, y ARTES GRAFICAS DEL LITORAL S.A.-IMPRESORA PRINT S.A.-OPORTUNIDADES S.A. – GESTION COMPARTIDA S.A. UT. Estas empresas disponen de seis plantas de impresión con capacidad productiva.

Plazos: Desde la aprobación del archivo final de la boleta, el proceso de reimpresión y entrega en el Distrito demandaría cinco (5) días por cada lote de 3.300.000 boletas, lo que equivale a la sumatoria de productividad de todas las imprentas.

La presentación de esta información se produce en un momento clave, mientras la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires debe resolver la disputa sobre quién debe encabezar la lista de diputados de LLA en el distrito, si Karen Reichardt o Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert.