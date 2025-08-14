En una medida que busca contener la presión sobre el dólar y seducir a los ahorristas, el equipo económico de Caputo convalidó una fuerte suba en las tasas de interés de los plazos fijos, que volvieron a posicionarse como una alternativa de inversión atractiva. En esta nueva "guerra de tasas", un banco picó en punta y ofrece el rendimiento más alto del mercado.

Según se supo, el Banco Hipotecario, en su opción para no clientes, se destaca como la entidad que más paga por un depósito a 30 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 45,5%. Esta oferta se da en un contexto en el que el gobierno de Milei busca "secar" la plaza de pesos para evitar una mayor corrida hacia el dólar.

El ranking de los plazos fijos: ¿qué banco paga más?

La competencia por captar a los ahorristas se intensificó y las tasas varían considerablemente entre las distintas entidades.