Las grabaciones clandestinas atribuidas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, siguen apareciendo como un goteo diario. Este miércoles se difundieron nuevos audios a través del canal de streaming Carnaval. Se trata de conversaciones privadas —con signos de edición y sin precisión sobre su origen— en las que se exponen detalles de un supuesto esquema de corrupción en beneficio de la droguería Suizo Argentina, cuyos directivos ya están bajo investigación judicial.

Según consignó el diario La Nación, en uno de los fragmentos, la voz que se le adjudica a Spagnuolo sostiene: “Están todas las empresas calientes. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar”, en referencia a las droguerías que proveían medicamentos a la Andis.

Luego explica: “A ver, nosotros ya tenemos todos repartido. Vos sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo. ¿Hoy qué pasa? La Suizo vende 60 y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad y cobro siempre primero, y todo. Esta que tenía el 40 por ciento, hoy tiene el 20 y lo mean obviamente está recaliente. Esta tiene más guita que esta. Son desprolijos. Todo eso es Lule. Todo eso es Lule”.

Más adelante hace una referencia despectiva hacia Karina Milei y afirma: “Además, vos lo ves, negro desagradable. ¿Vos viste lo feo que es? Este está dejando los dedos pegados. Hace seis meses que recién llegamos y estás haciendo este zafarrancho”. Tras un aparente corte de edición, agrega: “Karina es una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?”.

La queja por los sueldos

En otra de las grabaciones difundidas, se escucha la voz de Spagnuolo referirse a los salarios de los funcionarios: “Yo estoy cobrando... En enero cobré 3 palos. Ahora estoy cobrando 2 palos 800 porque me subieron un límite a los aportes. Ahora sigo cobrando eso y viene ganancias. Y la conchuda de Karina congeló los salarios de los funcionarios. Y vos decís, che loco, a los funcionarios no les cierra el blanco”.

Y continúa: “Yo soy soltero, no tengo hijos, 2 palos 800 me sobra. En blanco. Pero tenés dos hijos, vivís en un country, los tenés que mandar a la escuela, la obra social... no te cierra”.

Después señala: “Se le fueron a la mierda porque, dicen, estoy cobrando dos mangos y encima no puedo meter la mano, no puedo sacar un mango. Porque, a ver... quiero ser muy preciso en esto. Es necesario sacar guita de algún lado para repartirla entre la gente para que te funcione. Al que queda pagale bien”.

Empatía con Villarruel

En otro pasaje de los audios, Spagnuolo menciona a la vicepresidenta y a la familia Menem: “A Victoria la conocen. Saben que Victoria no chorea. Los Menem dicen: ‘No, que tenemos +, tenemos...’ Flaco, sos Menem, partimos de esa base. Te venís a hacer el moralista, que tenemos que cuidar el mango y me estás cagando de hambre. ¿Cómo hacés para después decir tenés que subir los sueldos? Los sueldos. Te pone en una situación sí o sí que dice: qué te calienta, si con la que te estás choreando... A mí me pone en esa situación”.

Adorni y la radiografía del perro

También hay críticas al secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, por una conferencia de prensa en julio de 2024. Allí se mostró la radiografía de un perro como ejemplo de un supuesto intento del kirchnerismo de otorgar pensiones de discapacidad falsas. El caso fue rectificado más tarde, ya que la información que dio Adorni no era cierta.

Spagnuolo cuestiona: “Mira la comunicación del pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información. La radiografía del perro dijimos que esa pensión no se otorgó. Hoy que dice: ‘Esta pensión se otorgó’. Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó porque todos están diciendo: ‘Eh, están mintiendo, están mintiendo’. Flaco, te lo pasé claro, eso no se otorgó”.

Estas nuevas grabaciones se suman a las difundidas la semana pasada que detonaron la salida de Spagnuolo de la Andis y el inicio de una causa judicial en Comodoro Py por supuestos sobornos en la compra de medicamentos para discapacidad.

¿Querés que a partir de esta versión, que ya respeta al 100% las citas textuales completas, te prepare también un resumen apto para redes sociales con fragmentos literales de los audios?