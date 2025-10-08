La disputa por la conformación de la boleta de diputados nacionales en Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre sumó un capítulo clave: la fiscal federal con competencia electoral Laura Roteta dictaminó que, tras la renuncia de José Luis Espert, corresponde que Karen Reichardt pase del segundo al primer lugar en la nómina de La Libertad Avanza (LLA).

En paralelo, el oficialismo solicitó la reimpresión de la Boleta Única de Papel (BUP) y pidió que Diego Santilli, tercero en la lista, ascienda a la cabecera. La definición final está ahora en manos del juez Alejo Ramos Padilla, quien convocó a representantes partidarios y al Ministerio del Interior a una audiencia.

Roteta fundamentó que la paridad es una acción afirmativa y que no puede usarse para “perjudicar a las mujeres”. Señaló que la interpretación armónica del régimen de paridad impide desplazar a Reichardt en favor de un varón ubicado más abajo. De ese modo, indicó que debe aplicarse el corrimiento ascendente desde el primer lugar y mantener la alternancia a lo largo de toda la lista.

LLA basó su planteo en el artículo 7 del decreto 171/2019, que ordena cubrir vacancias con “la persona del mismo género que le sigue en la lista”. Bajo esa lectura, al ser Espert varón, el reemplazo debería ser Santilli. Además, el oficialismo informó renuncias adicionales de dos candidatas (Lucía Bernardoni y María Gobea) y argumentó que, de no prosperar su esquema, la nómina quedaría con “dos candidatos del mismo género” en posiciones consecutivas.

La fiscal consideró esas renuncias “repentinas y casuales” y observó que sus textos eran “llamativamente” idénticos.

Antecedente

El dictamen citó antecedentes de la Cámara Nacional Electoral y el criterio fijado en el caso Lucila Crexell, donde se privilegió el objetivo de la ley de paridad por sobre una aplicación mecánica de reglas que, en los hechos, redujeran oportunidades para las mujeres. También recordó que la representación efectiva sigue siendo asimétrica: “actualmente del total de 257 diputados/as, 147 son varones y 110 son mujeres”.

Costo millonario

Mientras tanto, el Gobierno insistió en modificar la BUP para reflejar sus cambios y sostuvo que, si la Justicia rechazara la reimpresión, apelará la medida porque “La Libertad Avanza, como cualquier partido, tiene prohibido por ley gastar la suma de dinero que eso requiere y excederse de los gastos de campaña”.

En otra formulación, remarcaron: “Si se rechaza en la Justicia la reimpresión de boletas, se hará una presentación judicial porque LLA tiene prohibido por ley gastar esa suma”.

El pedido de reimpresión fue presentado por los apoderados de LLA y el costo se estima en más de 10.000 millones de pesos, con cálculos que ubican la erogación entre 10 y 12 millones de dólares.

La convocatoria del juzgado incluye a Lisandro Catalán, ministro del Interior, y a todas las fuerzas que competirán el 26 de octubre, con el objetivo de dar un marco formal previo a la resolución.

Declaraciones de Cositorto

La candidatura de Santilli no está tampoco exenta de polémicas, ya que el propio presidente Javier Milei lo acusaba de “corrupto” y “pésimo candidato en 2023”; mientras que trolls libertarios lo vinculaban en redes sociales con el fundador de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, hoy condenado por estafa.

Hoy Cositorto dio una entrevista radial desde prisión y afirmó que aportó 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli en 2021. “No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme”, dijo, y agregó: “Yo no soy Fred Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme”.

También señaló: “Los apoye (a Santilli) porque quería un cambio para la Argentina, así como aporte para Milei también”. Santilli había calificado en 2022 esas vinculaciones como “burda operación” y declaró: “No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”.