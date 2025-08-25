Por primera vez desde que estalló el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei y su hermana Karina se pronunciaron públicamente. Si bien no lo hicieron con mensajes propios, ambos republicaron en sus cuentas de X el mensaje de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, en el que rechaza las acusaciones y califica el caso como una “burda operación política del kirchnerismo”.

Eduardo Menem es el primer funcionario directamente mencionado en los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien fue desplazado de su cargo y quedó bajo investigación judicial. En el comunicado, Menem sostuvo: “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”.

El texto fue replicado no solo por los hermanos Milei, sino también por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En su descargo, Lule Menem afirmó: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS, ni de manera formal ni de manera informal. Tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el ANDIS ni en ningún otro organismo del Estado”.

A la vez, negó haber mantenido conversaciones con Javier o Karina Milei sobre temas vinculados a la agencia de discapacidad y subrayó: “Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados”.

Menem, que se desempeñó como uno de los principales armadores políticos de La Libertad Avanza junto a Karina Milei, vinculó la difusión de las grabaciones con el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires. “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de los comicios”, expresó, al señalar al distrito como “el último reducto del kirchnerismo”.

Finalmente, reforzó la idea de una operación opositora: “Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral. Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”.

