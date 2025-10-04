Este sábado el presidente Milei tenía planeado una recorrida de campaña en Santa Fe. La idea inicial era realizar una caminata por la peatonal San Martín pero en la previa hubo incidentes y el evento quedó suspendido.

Pasadas las 11 de la mañana, militantes de La Libertad Avanza se cruzaron con manifestantes opositores. En ese choque desarmaron un gazebo que habían armado simpatizantes del oficialismo al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”.

El episodio escaló al punto que hubo corridas, golpes y hasta huevazos entre los presentes.

De acuerdo a la información oficial, hubo al menos tres personas detenidas por los incidentes.

En este contexto, desde el Gobierno optaron por suspender el acto para preservar la seguridad del mandatario.

Aún así el mandatario optó por salir a saludar al balcón de su hotel y unos minutos después bajó para tomar un megáfono y decir unas breves palabras a sus seguidores.

“Esta es la última oportunidad de cambio para Argentina. Si aflojamos ahora, vuelven quienes nos condenaron a la miseria. No podemos permitir que destruyan el sacrificio de millones de argentinos”, dijo.

Tras los incidentes, el presidente partió rumbo a Entre Ríos para continuar con su agenda y reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio.