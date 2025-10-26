Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños). La jornada, que se desarrollará entre las 8:00 y las 18:00, representa la primera gran prueba electoral para el gobierno de Javier Milei y marca el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP).

Las legislativas llegan en medio de una fuerte recesión económica y tras una campaña polarizada. Distintos sectores consideran que el resultado será un plebiscito sobre la gestión libertaria y un indicador del equilibrio político del Congreso en el segundo tramo del mandato presidencial. Según coincidieron fuentes oficiales y opositoras, la votación pondrá a prueba el poder de fuego del oficialismo, la capacidad de recomposición del peronismo y el peso de los gobernadores en el escenario nacional.

El resultado que surja de las urnas definirá el equilibrio político del segundo tramo de la gestión libertaria. En el entorno presidencial reconocen que Milei “se puso al hombro la campaña” en varios distritos clave para sostener la marca La Libertad Avanza, mientras su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo diseñaron la estrategia para nacionalizar la contienda.

El oficialismo confía en aumentar su número de bancas. Según lo indicó el propio Milei, su objetivo es alcanzar cerca de un tercio de representación en la Cámara baja, un número que le permitiría blindar vetos y avanzar con reformas estructurales de tipo impositivo y laboral.

Qué se vota en cada distrito

En 16 provincias —entre ellas Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe— se eligen solo diputados, mientras que los otros ocho distritos, incluyendo Ciudad de Buenos Aires, Salta, Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Río Negro y Santiago del Estero, eligen además senadores. En este último, también se renueva la gobernación.

En Córdoba se renuevan nueve bancas en Diputados y compiten 18 listas. Los principales candidatos son el ex gobernador Juan Schiaretti (Provincias Unidas), Gonzalo Roca (Libertad Avanza), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Ramón Mestre (UCR). Los candidatos hablaron de “escenario de paridad” y todo indica que el podio quedará conformado entre esos nombres.

En la provincia de Buenos Aires, donde se reparten 35 bancas de Diputados, compiten Diego Santilli por La Libertad Avanza, Jorge Taiana por Fuerza Patria y Nicolás del Caño por el Frente de Izquierda. En la Ciudad de Buenos Aires, la pulseada por el Senado enfrenta a Patricia Bullrich (LLA), Mariano Recalde (FP) y Graciela Ocaña (Ciudadanos Unidos).

El debut de la Boleta Única de Papel

Por primera vez a nivel nacional, los votantes utilizarán la Boleta Única de Papel, un sistema que reemplaza el cuarto oscuro tradicional y las boletas partidarias múltiples. Cada elector recibirá una sola boleta con todas las listas y deberá marcar con una cruz o tilde la opción elegida para cada categoría. Luego, la boleta se dobla y se deposita directamente en la urna.

Desde la Cámara Nacional Electoral advirtieron que los resultados comenzarán a difundirse a partir de las 21 horas, por distrito, y recordaron que el DNI digital de la app Mi Argentina no es válido para votar. Solo se aceptarán los documentos físicos (libreta verde, libreta celeste o tarjeta).

Una campaña con múltiples frentes

El escenario político se presenta fragmentado. En el peronismo, la marca Fuerza Patria logró finalmente una lista de unidad impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, con el desafío de mantener la primera minoría parlamentaria y consolidarse como principal fuerza opositora.

Por su parte, el bloque Provincias Unidas, liderado por Juan Schiaretti junto a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Corrientes, Jujuy y Santa Cruz, intenta posicionarse como una tercera vía con peso legislativo propio. El Frente de Izquierda busca sostener su representación y avanzar como tercera fuerza nacional, con Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca como sus principales referentes.

En un contexto de incertidumbre económica y descontento social, la jornada de este domingo concentrará la atención política nacional. Más allá de los resultados, el foco estará puesto en el funcionamiento del nuevo sistema electoral y en la lectura política que surja de las urnas en el comienzo de la segunda mitad del gobierno de Javier Milei.