El Gobierno nacional convocó para la tarde de este jueves, a las 17, una reunión en la Casa Rosada con un grupo amplio de gobernadores. La prioridad oficial es recomponer el diálogo político y acelerar en el Congreso las reformas impositiva y laboral, definidas por Javier Milei como “fundamentales” para la próxima etapa. En la cumbre estarán el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Interior Lisandro Catalán.

En el entorno presidencial señalaron que se cursaron invitaciones a mandatarios clave, aunque no a todos. Entre ellos, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén) enviarían a sus vices por compromisos de agenda.

Pacto de Mayo y Provincias Unidas

Según trascendió, la Casa Rosada priorizó convocar a los 18 firmantes del Pacto de Mayo rubricado el 9 de julio del año pasado en San Miguel de Tucumán. En esa lista figuran, además de los integrantes de Provincias Unidas, Jorge Macri, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Leandro Zdero, Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Hugo Passalacqua, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Claudio Poggi y Gerardo Zamora.

En la previa, los seis gobernadores de Provincias Unidas —Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir, Ignacio Torres, Gustavo Valdés y Claudio Vidal— mantuvieron una reunión virtual para coordinar su asistencia.

En principio, asistirían los seis de este bloque.

Sorprendió que también sea convocado Sergio Ziliotto (La Pampa), quien confirmó su presencia pese a integrar un bloque de mandatarios cercanos al kirchnerismo que no iban a ser convocados “al menos en este turno”.

Agenda: reformas y construcción de mayorías

Si bien no se informó la agenda, el Ejecutivo buscará cooperación para tramitar en el Congreso los proyectos impositivo y laboral con la nueva composición parlamentaria. El oficialismo amplió sus bancas, pero requiere respaldos de legisladores provinciales.

En ese marco, Pullaro dijo: “Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante, como las que nos preguntaban. Reforma Laboral, reforma impositiva, no podemos tener la carga tributaria que tiene hoy la República Argentina”.

El encuentro de este jueves se desarrolla bajo hermetismo: la Casa Rosada no difundió el temario ni el formato de la reunión.

Operativo político posterior

Tras la cumbre con los mandatarios, está previsto que el Presidente retome contactos políticos en los días siguientes. Según se informó, Javier Milei tiene agendada para el viernes al mediodía una reunión en Olivos con el exmandatario Mauricio Macri.