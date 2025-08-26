Milei respaldó a la droguería Suizo Argentina en medio del escándalo de las coimas

El presidente Javier Milei compartió este martes en su cuenta de Instagram un comunicado de la droguería Suizo Argentina, mencionada en la investigación judicial que se abrió tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que derivaron en su desplazamiento del cargo.

En el escrito, difundido originalmente por la propia compañía y luego replicado por Milei, Suizo Argentina aseguró estar “a plena disposición de la Justicia y de los organismos de control para esclarecer los hechos”.

Si bien todavía no se pronunció de forma directa a una semana de estallado el escándalo, se trata del segundo mensaje que el jefe de Estado comparte en donde se refiere de manera indirecta al hecho de presunta corrupción en su círculo íntimo. En el primero de ellos había responsabilizado al kirchnerismo por la difusión de los audios.

Spagnuolo fue desplazado del Gobierno el miércoles pasado, aunque desde la Casa Rosada no se brindaron explicaciones públicas sobre su salida ni sobre el presunto esquema de coimas.

El comunicado de la empresa

La firma, con más de un siglo de trayectoria en el sector, sostuvo que desarrolla sus actividades “de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y en conformidad con un estricto Código de Ética”. También subrayó su “compromiso con el país”.

En el mismo texto, la empresa señaló que tanto sus directivos como accionistas “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar la información necesaria en el marco de la causa, en el “pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.

Además, remarcó que mantiene de forma cotidiana su tarea de comercialización y distribución de medicamentos, insumos hospitalarios y productos de salud, abasteciendo a más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios y centros de salud de todo el país.

El trasfondo del escándalo

El comunicado se da en medio de la crisis desatada la semana pasada, cuando el canal de streaming Carnaval difundió grabaciones clandestinas, con signos de edición, en las que una voz atribuida a Spagnuolo señalaba la existencia de un esquema de sobornos en la compra de medicamentos dentro de la ANDIS.

En esas grabaciones se menciona a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, como organizador de los retornos, y se sugiere que la secretaria general de la Presidencia recibía un porcentaje del dinero. Spagnuolo aseguraba además haber informado de la situación al propio Presidente.

Tras la filtración de los audios, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país para Spagnuolo, para el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel María Garbellini, y para los empresarios Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, vinculados a la droguería Suizo Argentina.

En uno de los procedimientos, Emmanuel Kovalivker fue sorprendido en Nordelta cuando intentaba salir en su auto con US$266.000 distribuidos en sobres y $7.000.000 en efectivo.