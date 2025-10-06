Milei presenta su nuevo libro con un show musical en el Movistar Arena

El presidente Javier Milei presentará este lunes su nuevo libro, “La construcción del milagro”, en el Movistar Arena, en un acto que combinará música y política. El recital de Milei comenzará a las 18 horas y contará con la presencia de la mayoría de los integrantes del Gobierno nacional, además de los miembros de “La Banda Presidencial”, grupo musical que acompañará al mandatario sobre el escenario.

El evento se da en medio de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre y en pleno narcoescándalo por los vínculos del diputado y ex candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert con Federico “Fred” Machado, detenido por una causa de natrcotráfico y lavado de dinero y quien financió su campaña en 2019. Tras una semana de negar el vínculo, al igual que Milei, Espert finalmente renunció a su candidatura acorralado por las repercusiones de las las revelaciones periodísticas.

El acto tendrá dos etapas. En la primera, el presidente protagonizará un mini recital junto a los integrantes de la banda —entre ellos los diputados Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería) y Joaquín Benegas Lynch (guitarra), el biógrafo Marcelo Duclós (bajo) y la legisladora Lilia Lemoine en coros—. Luego de una breve pausa, Milei ofrecerá una exposición sobre los contenidos de su libro, centrado en su visión económica y política.

Según adelantaron fuentes oficiales, el mandatario ensayó el domingo en la Quinta de Olivos el repertorio musical que interpretará, compuesto por canciones elegidas por su “mensaje político”. En su cuenta de X, el presidente compartió una imagen del ensayo junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y escribió: “VENÍ PROBÁ LA BANDA… VLLC!”.

El evento será presentado por el vocero presidencial Manuel Adorni, y también contará con la participación del conferencista Agustín Laje, quien brindará una disertación previa al discurso del jefe de Estado. La estructura del acto replicará el formato del show que Milei realizó en el Luna Park en 2024, aunque esta vez el recinto del Movistar Arena —con capacidad para 15.000 personas— espera una convocatoria aún mayor.

Tras la presentación de “La construcción del milagro”, el mandatario tiene previsto retomar una gira federal de campaña que lo llevará por al menos cinco provincias en los próximos días. En el tramo final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno busca fortalecer la presencia territorial de La Libertad Avanza, con un esquema que combina recorridas, actos y presentaciones públicas encabezadas por el propio presidente.

El recital de este lunes también enfrenta críticas por el elevado costo del alquiler del recinto, utilizado para grandes espectáculos, estimado en unos 100 mil dólares; además de interrogantes de cómo se financia tanto el alquiler como la estructura de gastos del evento.