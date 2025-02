El presidente Javier Milei le pidió la renuncia a Sonia Cavallo, hasta entonces embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras las críticas a su padre, el exministro de Economía Domingo Cavallo, al que ahora calificó de “impresentable”.

Luego de los dichos contra su padre, la economista Sonia Cavallo deberá dejar su cargo tal y como fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales.

“Por decisión del Presidente de la Nación Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA”, sintetizó el funcionario a través de su cuenta de X.

De “el mejor de la historia” a “impresentable”

Hace cuatro días, Domingo Cavallo sugirió que el levantamiento del cepo al dólar no se podría realizar ni con el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y sembró dudas sobre una de las metas que se trazó Milei.

“Todas las especulaciones que se hacen sobre cuánto puede ser el desembolso up front que el FMI pueda hacer por arriba de los pagos por capital e intereses que el Banco Central tiene comprometidos con aquella institución son relevantes en relación con el significado de apoyo a la gestión económica del Gobierno, pero no significarán tampoco un aumento de las reservas netas como el que se necesita para poder eliminar el cepo cambiario”, señaló el exministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa en su blog personal.

Hoy, el Presidente calificó a Domingo Cavallo de “impresentable” a pesar de que en otros tiempos lo valoró y fue uno de sus faros de referencia económica, lo que repitió en numerosas entrevistas.

“Domingo Cavallo fue el mejor economista de la historia argentina”, dijo Milei ante Mirtha Legrand en uno de los almuerzos televisivos, el 7 de octubre de 2023 y en calidad de candidato presidencial. Sus dichos contrastan con las críticas actuales al el exministro de Economía. Las disidencia son hoy por el ritmo de la devaluación y los plazos para levantar el cepo cambiario.

Milei volvió hoy a la carga contra Cavallo, y marcó diferencias. “Este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo, porque nosotros la evitamos no la dejamos correr y reventar a la gente para mostrar un programa exitoso”, señaló. E insistió: “Recompusimos las tarifas durante todo el proceso. Y tampoco hicimos expropiaciones, no hicimos un plan Bonex”.

Sonia Cavallo había sido designado en mayo de año pasado. Reside desde hace más de 20 años en Estados Unidos, donde se radicó luego de casarse con el estadounidense Daniel Runde, el actual vicepresidente del influyente Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) y funcionario de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de EE.UU. en tiempos de la presidencia de George Bush hijo.

Con información de La Nación.