El presidente Javier Milei salió a defender públicamente al diputado nacional José Luis Espert, en medio del escándalo por los presuntos vínculos financieros entre el referente de La Libertad Avanza y el empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de liderar una red de narcotráfico, fraude y lavado de dinero. El Presidente minimizó el tema y lo calificó como parte de una maniobra política.

"Son chimentos de peluquería, operaciones para ensuciar", dijo Milei durante una entrevista televisiva este martes, tras su visita a Tierra del Fuego para lanzar la campaña electoral de La Libertad Avanza en las provincias que eligen senadores en octubre. El mandatario sostuvo que la denuncia responde a una estrategia repetida: "Esto es otra operación más, es la misma operación que le habían hecho en 2019. Pasaron seis años, se lo ensució en 2019, se lo ensució en 2021; es recurrente. Es parte de la metodología".

Consultado por Antonio Laje en el canal América, Milei también deslizó sospechas sobre el momento de la denuncia: "Lo que sorprende es que aparece justo ahora en este contexto, son cosas raras", afirmó. Aunque relativizó el caso, señaló que deberá ser la Justicia quien avance con la investigación. Mientras tanto, en el oficialismo se mantienen firmes en el respaldo a Espert, quien fue designado por el propio Milei como cabeza de lista para las elecciones legislativas de 2025 en la provincia de Buenos Aires.

Los registros contables y la denuncia por lavado

El eje del caso es un documento contable presentado por la Fiscalía del distrito Este de Texas en una causa que investiga un esquema internacional de fraude y posible narcolavado. En el archivo, el nombre de José Luis Espert figura como receptor de una transferencia de 200.000 dólares, fechada el 1 de febrero de 2020, bajo el concepto “wire out”. El dinero habría sido girado desde un fideicomiso gestionado por Federico Machado y su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya condenada a 16 años de prisión.

La transferencia fue descubierta por el equipo del dirigente peronista Juan Grabois, quien denunció a Espert por presunto lavado de activos en los tribunales federales de San Isidro. La causa está a cargo del juez Lino Mirabelli y el fiscal Rodolfo Domínguez. La hipótesis de la denuncia plantea que el dinero provenía de operaciones ficticias de compra-venta de aviones, en el marco de un esquema Ponzi, y eventualmente de transacciones ligadas al narcotráfico.

Machado, radicado en Río Negro y detenido desde abril de 2021, enfrenta un pedido de extradición de Estados Unidos. La Corte Suprema aún no se pronunció, mientras que el Departamento de Justicia norteamericano ya manifestó que trabaja con autoridades argentinas para concretar la entrega.

Espert: “Siempre vuelven con lo mismo”

Sin dar detalles, Espert negó cualquier relación ilegal con Machado, aunque admitió públicamente haberlo conocido. En una entrevista con el canal TN, dijo: “Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma, me llevó en su avión”. Y agregó: “Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos”.

En efecto, hay un video en el que Espert agradece públicamente a Machado durante la presentación de su libro La Sociedad Cómplice. También se difundieron registros de la campaña presidencial de 2019 en los que Espert usó un avión Bombardier Challenger (matrícula N28FM) perteneciente a Machado y una camioneta Jeep Grand Cherokee, también atribuida al empresario. El vehículo fue atacado en Buenos Aires durante una actividad proselitista.

Las sospechas sobre el financiamiento de esa campaña ya habían sido sugeridas por miembros del entorno del propio Espert. En septiembre de 2023, la diputada nacional Lilia Lemoine —quien formó parte del Frente Despertar— declaró en un acto: “Se robó la plata de la campaña. Tiene problemas con narcos”. Su comentario fue pronunciado ante la presencia del vocero presidencial Manuel Adorni, quien no respondió.

El esquema investigado en EE.UU.

Según la causa radicada en Texas, el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, con sede en Onalaska (un pequeño pueblo sin aeropuerto), gestionaba más de 1.000 aviones registrados, algunos de los cuales fueron hallados con cargamentos de droga. El esquema, según los fiscales, consistía en vender aviones inexistentes o múltiples veces, a través de empresas pantalla, generando así un sistema de estafa a inversores. Parte del dinero habría sido desviado a proyectos mineros en Guatemala.

La socia de Machado, Mercer-Erwin, declaró haber sido engañada, pero peritos judiciales concluyeron que él habría recibido al menos 75 millones de dólares, frente a los 4,9 millones que se le atribuyen a ella. En declaraciones al canal ABC de Dallas, Machado negó ser narcotraficante pero reconoció desvíos: “No soy un santo, cometí errores”.

Las derivaciones locales

La denuncia presentada en Argentina menciona también a Varianza SA, una sociedad constituida por Espert y su esposa en diciembre de 2019, que no tiene actividad comercial registrada. El documento judicial sugiere que podría haber funcionado como vehículo para recibir parte del dinero del fideicomiso. En paralelo, la declaración jurada patrimonial de Espert mostró un aumento significativo: en 2020 adquirió una casa con pileta en Beccar y un BMW Coupé 240i valuado en más de 90.000 dólares, ambos bienes declarados como comprados con “fondos propios”.

El escándalo generó un fuerte impacto político. Desde Unión por la Patria, el presidente del bloque de diputados, Germán Martínez, pidió la remoción inmediata de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. “No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, escribió en su cuenta de X.

La causa judicial en Argentina sigue en etapa preliminar. La prueba clave es la contabilidad aportada por la justicia de Estados Unidos, incluida también en el informe televisivo “Broken Trust”, de la periodista Tanya Eiserer, del canal WFAA (filial de ABC). La evolución del caso dependerá del análisis judicial local y del desenlace del pedido de extradición de Federico Machado.