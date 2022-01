Masa Crítica marchó para exigir justicia y homenajear a la mujer atropellada

Una mujer murió y otras cuatro personas, todas ciclistas, resultaron heridas en la mañana del domingo al ser atropelladas por un auto en las cercanías de los Bosques de Palermo, y por el hecho hay cuatro detenidos de entre 20 y 33 años.

El grupo de ciclistas Masa Crítica Buenos Aires realizó por la tarde del domingo una pedaleada y homenaje “en solidaridad, visibilización y en pedido de justicia por la muerte de Marcela Claudia Bimonte”.

“No estamos ajenos a los hechos de público conocimiento (hoy les tocó a ellos, pero mañana podemos ser todos) y ante la falta de seguridad para transitar libremente con nuestras bicicletas sin temor a morir atropellados”, expresaron los voceros del grupo desde su página de Facebook.

La pedaleada de este domingo pasó por la Av. Dorrego y Av. Alcorta “en solidaridad, visibilización y en pedido de justicia por la muerte de Marcela Claudia Bimonte”.

“Un asesino al volante. Atropelló ciclistas y runners en Palermo, y huyó. Causando la muerte de una ciclista y dejando heridas a otras personas. Pero los peligrosos son los ciclistas”, dijeron.

Allí se autoconvocaron unos doscientos ciclistas quienes reclamaron mayores medidas de seguridad, la modificación de leyes y que la causa sea caratulada como homicidio simple con dolo para que el acusado pueda recibir una pena de entre 8 a 25 años, coincidieron con Viviam Perrone, de Madres del Dolor.



“Y los demás, tanto los que iban en el auto como los del Jeep, deberían recibir una sentencia efectiva y perder sus registros de conducir, si es que los tienen”, agregó Perrone en diálogo con Télam.



“Los hechos viales siguen matando y lesionando gravemente a muchísimas personas”, valoró Perrone, quien agregó que “llega enero y mueren en Pinamar debido a cuatriciclos, llega el verano y mueren en la ruta debido a exceso de velocidad, llega Año Nuevo y matan por conducir alcoholizados y a exceso de velocidad”, reflexionó la madre de Kevin Sedano.

Luego recordó que los proyectos que presentaron “en el Congreso de la Nación no se trataron en 2 años, no hay campañas, faltan controles y prácticamente ninguno queda preso. Estos hechos son asesinatos”, agregó.



Luis, la pareja de Marcela Bimonte, también fue atropellado este domingo por la mañana, derivado a un hospital para sus curaciones y por la tarde estuvo presente en el lugar del hecho con un brazo fracturado.



“De paso del hospital a la comisaría, mi papá quiso pasar por el lugar donde Marcela fue atropellada y estar presente”, dijo Nadia, su hija, quien lo acompañaba en ese momento.



Reclamó justicia por el caso y fue quien pidió un minuto de silencio por Marcela, quien también fue homenajeada por amigas de su grupo de cilcismo. Entre ellas, Marcela Erdozain, que pedalea con el grupo de Bicicleteadas Zen. "Marcela era una persona muy especial, muy espiritual”, retrató a su amiga.



Profundamente shockeada, dijo que se enteró “por las redes y me di cuenta de lo que había ocurrido. Todas quedamos shockeadas, no lo podemos creer. Era una persona con muchas ganas de vivir, muy plena, solidaria, y que termine así, aplastada y golpeada por un auto, no tiene sentido”, sentenció. (Fuente: Télam)