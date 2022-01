Martín Guzmán: "Es importante un apoyo amplio para lograr las mejores condiciones con el FMI"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, subrayó la necesidad de "seguir construyendo entendimientos con la comunidad internacional" para poder avanzar en el acuerdo con el FMI y destacó la importancia de la reunión que mantendrá el miércoles con gobernadores para ponerlos al tanto de la posición argentina en las negociaciones que lleva adelante con el organismo multilateral.



"Es muy importante seguir construyendo entendimientos con la comunidad internacional. Pensemos que estamos negociando con el resto de todos los países del mundo. Es muy importante que la Argentina tenga una posición fuerte, una posición con apoyo amplio de la sociedad, de los distintos frentes políticos también, para poder lograr las mejores condiciones para nuestro país", señaló Guzmán en entrevista exclusiva con Télam.

Sobre la reunión con los mandatarios provinciales que se llevará a cabo el miércoles a las 17 en Casa de Gobierno, y en la que también estarán presentes empresarios y sindicalistas, el ministro dijo: "Vamos a estar involucrando a todos los gobernadores y gobernadoras del país, es muy importante sus presencias porque esta situación afecta a todas las provincias y va a haber una oportunidad para que los gobernadores también den su punto de vista que comenten sobre lo que escuchan, que hagan preguntas".



Como parte de la serie de entrevistas de Télam con ministros del Gabinete Nacional, Guzmán diálogo con esta agencia el jueves 30 de diciembre, en el último día hábil de 2021, en su oficina del quinto piso del Palacio de Hacienda, donde cuatro pantallas con información económica son unos de los puntos neurálgicos del despacho.





"Desde el gobierno nacional vamos a seguir trabajando en poder lograr que 2022 sea otro año de progreso para la Argentina, con más empleo, con más trabajo, con más producción, con una Argentina que va haciéndose más fuerte, en la que vamos construyendo condiciones para que la inflación vaya en una senda de reducción y básicamente un ambiente de mayor oportunidades, atacando los problemas más acuciantes de pobreza, de pobreza en la niñez", dijo Guzmán de cara al nuevo año.



En lo que respecta a la reunión con los gobernadores, anunciada por el presidente Alberto Fernández la semana pasada durante la firma del Consenso Fiscal, fuentes del Ministerio de Economía dijeron a Télam que el encuentro contará también con la presencia de empresarios y sindicalistas.



"Va a ser una instancia novedosa muy importante. Vamos a dar detalles de lo que es una negociación política compleja, como es cualquier negociación geopolítica en la cual se involucran todos los Estados-Nación del mundo, detalles de lo que está ocurriendo en estas negociaciones, en ese proceso de comprensión de la comunidad internacional del funcionamiento de la economía argentina, qué implica ese proceso de comprensión y las faltas de comprensiones en cuanto a las posibilidades de llegar a un acuerdo y en qué tiempos", dijo el ministro.



Télam: El 14 de noviembre pasado el presidente Alberto Fernández anunció la presentación de un Plan Plurianual en los primeros días de diciembre. ¿El plan está en marcha?





Martín Guzmán: El Plan Plurianual es el acuerdo que se busca alcanzar con el Fondo Monetario Internacional. Ese acuerdo contiene un conjunto de lineamientos de políticas que son plurianuales, que exceden a un año. Y la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública establece, y esto es algo nuevo en Argentina, que fue una iniciativa de nuestro gobierno, que a futuro cualquier programa con el FMI deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación, como debe ser. Un programa con el Fondo no debe ser un programa de un gobierno, debe ser un programa de todo el país y por lo tanto los representantes del pueblo y de las provincias deben tener participación política, es decir poder decidir por sí o por no. Lo que ocurrió es que aún no hubo acuerdo con el FMI. Cuando lleguemos a ese momento en el que podamos firmar un acuerdo entre ambas partes, en ese momento se enviará al Congreso el programa plurianual que será básicamente ese acuerdo-





T: ¿Para el gobierno tiene fecha ese acuerdo? ¿No le preocupa llegar a marzo sin el acuerdo cerrado?



MG: Lo más importante es que el acuerdo sea bueno para la Argentina. Un acuerdo que signifique un paso adelante en un camino que va a llevar tiempo. ¿Qué quiere decir que un acuerdo sea bueno? ¿Que se resuelven todos los problemas de deuda? ¿Se resuelve el problema de los perfiles de vencimientos de deuda con el FMI? La verdad es que no, porque es tan grande la deuda que tomó el gobierno anterior que va a llevar tiempo resolver estos problemas. La prioridad es que el acuerdo sea un paso adelante y no un paso atrás.

"LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ES REALMENTE FUERTE Y LA GRAN MAYORÍA NO LO ESPERABA"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que en 2021 se verificó una "recuperación económica muy fuerte y que la gran mayoría no esperaba" al ratificar que el nivel de actividad cerró el año con una mejora de alrededor del 10 por ciento.



En entrevista exclusiva con Télam el titular del Palacio de Hacienda afirmó que "el déficit fiscal primario del 2021 va a ser más bajo que lo que se proyectaba en el proyecto de ley de Presupuesto e inclusive más bajo que en las revisiones posteriores. Inclusive es posible que esté por debajo del 3,2% que se había anunciado para 2022".



"La recuperación de la actividad económica en 2021 va a andar en alrededor del 10 por ciento. Es una recuperación económica que realmente es muy fuerte y que la gran mayoría no esperaba. Se da en un contexto en el cual hay variables claves de la economía que están mostrando una trayectoria vibrante, positiva. Tenemos un crecimiento muy grande de la inversión que va a ser superior al 30% en el año; hoy los niveles de inversión ya están arriba de como cerraron en 2019. Lo cual implica también que se está construyendo capacidad productiva para el futuro", sostuvo el ministro.



Al explicar este resultado, Guzmán subrayó que "el Estado jugó un rol contracíclico, impulsando la demanda agregada y esto se ve principalmente en todo lo que fue la inversión en capital público".



"Nos encontramos en el final del año con una muy fuerte ejecución en infraestructura pública y eso ha ayudado al mayor dinamismo de la economía argentina. Cuando miramos la economía real lo que vemos es 2021 de claro progreso y de mejores condiciones para lo que sigue", fundamentó.



Sobre la posibilidad de que la inflación prevista para 2022 sea del 40%, como dejaron trascender otros integrantes del equipo económico, argumentó que la diferencia respecto a la previsión del 33% contenida en el proyecto de Presupuesto 2022 –que fue rechazado por la oposición en el Congreso- se debe a que desde el envío de la iniciativa –el 15 de septiembre pasado- hasta su tratamiento –en diciembre- puede haber una "información diferente" que explique ese cambio.



Sin rechazar ni reconocer el nuevo número, Guzmán dijo que "hay que entender que lleva meses preparar un proyecto de ley de Presupuesto. El Poder Ejecutivo cumplió con la ley y lo envió al Congreso de la Nación el 15 de septiembre. Cuando van pasando los meses, esto se trató tres meses después de su envío. En tres meses por supuesto que ocurren cosas y hay una información diferente. Se envió el mejor proyecto que se podía enviar en el tiempo en el cual debía enviarse".



"Nosotros lo que vamos a hacer ahora es administrar la política presupuestaria y apuntar a objetivos alguno de ellos ambiciosos, ambiciosos porque son muy importantes", acotó el ministro, quien puso también como uno de los objetivos centrales "lograr resolver el tema del déficit fiscal de una forma virtuosa, sobre la base del crecimiento económico, que es lo que está ocurriendo ahora".



"El déficit fiscal primario del 2021 va a ser más bajo que lo que se proyectaba en el proyecto de ley de Presupuesto e inclusive más bajo que en las revisiones posteriores. Inclusive es posible que esté por debajo del 3,2% que se había anunciado para 2022. Eso nos presenta de una forma virtuosa sobre la base del crecimiento económico la posibilidad de ir atacando este asunto con una mayor velocidad", enfatizó.



Guzmán dijo también que "el frente inflacionario hay que complementarlo con algo que el propio FMI reconoció que es importante para poder coordinar expectativas, que son las políticas de precios e ingresos. Los acuerdos de precios tienen un rol importante para anclar las expectativas de inflación. Acá hay una responsabilidad que es compartida, hoy en día es el secretario de Comercio, Roberto Feletti, el que está trabajando en este asunto y es muy importante el involucramiento del sector privado".



Al ser consultado sobre la economía financiera, el ministro dijo que existen "un conjunto de presiones que se le han generado a la Argentina de hecho en los años previos a nuestro gobierno en la mayor medida. Después vino la pandemia y la pandemia fue un shock muy importante para todo el mundo, fue un shock muy negativo. Hoy estamos todavía limpiando los problemas financieros, que van a llevar años para que se terminen de limpiar".



"Los problemas financieros que se le han generado a la Argentina con las deudas insostenibles, el problema con el Fondo Monetario Internacional, un endeudamiento que terminó en US.500 millones a pagarse en un tiempo muy corto y que a partir de 2022 es la principal fuente de tensión en el plano financiero para la Argentina. Y también todo el dinero que vino a especular, de corto plazo, no a invertir en la economía real, y una parte de ellos quedó atrapado y todavía sigue buscando todos los días salir por los que son los mercados de cambio paralelos, el mercado de contado con liquidación. Eso pone presión a la brecha cambiaria", señaló Guzmán.



"Hay factores financieros hoy separados de la economía real que hoy ponen presión en esa brecha cambiaria, hace un año llegó a ser de 150% y hoy está en un nivel menor. Hay que seguir resolviendo, limpiando cada uno de esos factores financieros y poder ir normalizando la situación financiera de la Argentina", concluyó el ministro.