Los integrantes de la banda de rock y ska Kapanga sufrieron este lunes por la madrugada un siniestro vial cuando circulaban en un micro por la ruta nacional 7, en cercanías de la localidad bonaerense de Carmen de Areco, y fueron embestidos por un automóvil cuyos ocupantes estaban «alcoholizados». «Por suerte estamos todos sanos», afirmó esta mañana el cantante del grupo, Martín Fabio (conocido como «Mono»), luego del choque que tuvo lugar aproximadamente a las 5 cuando regresaban de un show en Laboulaye, provincia de Córdoba, rumbo a la localidad bonaerense de Escobar.

El "Mono" relató que venían en el micro 15 integrantes de la banda cuando, en la ruta 7 con el cruce de la ruta provincial 51, "un conductor borracho que venía en un auto nos pegó de frente; estaba con un acompañante, los dos alcoholizados y sin cinturón de seguridad".

"Hace 27 años que andamos por las rutas y estamos cansados de ver borrachos manejando, causando tragedias, entristeciendo a miles de familias. Nosotros hoy la podemos contar, hay muchos que no", sostuvo el cantante en declaraciones al canal TN.

Dijo que en ningún integrante de Kapanga sufrió heridas y que uno de los ocupantes del auto sufrió lesiones leves, porque se golpeó la cabeza: "No podían hablar de lo borrachos que estaban", indicó. "Todos los viajes que hacemos vemos accidentes y en el 85 por ciento de los casos lo que está involucrado es el alcohol al volante", advirtió. Y subrayó: "No más alcohol al volante, tolerancia cero, loco. No le cagues la vida a los demás, cagátela vos solo".

Fuente: Tiempo Argentino