El Gobierno nacional derogó el marco jurídico que regulaba la venta de diarios y revistas en la vía pública y autorizó a los tradicionales kioscos a funcionar como casillas de correo, ampliando sus servicios. La medida entrará en vigencia el próximo viernes 5 de septiembre.

Mediante el decreto 629, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, se resolvió la disolución del Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas creado en 2000. El objetivo es promover un “mercado abierto e incentivar la libre competencia”, dando a estos puestos nuevas funciones, detalló El Doce.

De esta manera, los kioscos de diarios y revistas podrán registrarse como operadores postales o asociarse con uno ya autorizado para prestar servicios de entrega de correspondencia, paquetería, documentación oficial y productos adquiridos a través del comercio electrónico. También podrán actuar como casillas de correo, previa inscripción en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

En concreto, los puestos de diarios estarán habilitados para entregar correspondencia general, papelería y paquetería, servicios de guarda y depósito, productos adquiridos en el comercio electrónico, tarjetas de crédito y débito, documentos oficiales, como DNI y pasaportes.