¿Quién no soñó alguna vez con pasarse la vida viajando por todos esos lugares que alguna vez conocimos o los que quisiéramos conocer? ¿quién no planeó al volver de unas vacaciones dejar cualquier trabajo de rutina y lanzarse a la aventura de viajar y descubrir? Lo mismo les pasó a Andrés Calla y Jimena Sánchez, dos jóvenes de Buenos Aires, pero hace diez años se animaron a dar ese paso: decidieron dejar sus trabajos en la ciudad capital del país para dedicarse a viajar y relatar esas aventuras, convirtiéndolo en su modo de vida y trabajo. Hoy son los creadores de La Vida de Viaje, un proyecto periodístico especializado en turismo que a través de textos, fotografías y videos de viajes se convirtió en uno de los más reconocidos en el país.

Jimena es licenciada en Publicidad y escritora; mientras que su pareja Andrés es fotógrafo y realizador audiovisual. Los dos trabajan en lo que más les gusta, disfrutando del tiempo en la naturaleza y viviendo nuevas experiencias en travesías de todo tipo. Ambos se han especializado también en el cicloturismo, es decir, el turismo en bicicleta.

En su cuenta de Instagram (ya tienen más de 68 mil seguidores) van comentando sobre cada lugar al que viajan, y también tienen en su sitio web reúnen guías de viajes y muchísimos otros destinos recomendados.

Andrés dialogó con La Mañana de El Periódico FM 97.1 acerca de toda la experiencia que recogieron en esta década de viajes.

¿Se dedicaron directamente a viajar de lleno?

Sí, a viajar y a buscar un poco la simpleza y el movimiento como horizonte más allá de los lugares que visitemos, es más como una búsqueda o un estilo de vida que conocer lugares.

¿El primer paso fue difícil? ¿con qué herramientas contaban en ese entonces?

Después de nueve años nos vemos más convencidos de que es el camino que queremos recorrer, en ningún momento nos cuestionamos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Esto arrancó en el 2011 en ese viaje alternativo de mochileros que hicimos al norte, por separado, porque hacía muy poco que estábamos saliendo. Ese fue el primer disparador, decir "quiero más de esto" y no quiero que se resuma en estos 20 días de vacaciones. A partir de ese momento te preguntás ¿cómo hago para que esto que estoy sintiendo ahora se extienda en el tiempo? Habíamos estudiado comunicación, yo tenía la fotografía más como un hobbie, nunca lo había pensado como una especie de profesión.

Más allá de que lo han convertido en su trabajo, hay mucha gente que quisiera hacer, a lo mejor más acotado, lo mismo que ustedes. ¿Cualquiera puede hacerlo? ¿qué cuestiones habría que tener en cuenta antes de plantearse hacer un viaje de la forma en que lo hacen ustedes?

Si nos enfocamos en lo que es cicloturismo, me parece que se abre un abanico de opciones para hacer algo corto en Córdoba. Dar vueltas por la Sierras, por esta ruta de caminos alternativos. Para eso no hace falta prepararse mucho ni planificarlo como un gran viaje deportivo, si uno tiene la intención y cuenta con el tiempo, se puede hacer tranquilamente. Obviamente que si estás acostumbrado a andar en bici y te gusta andar, va a ser mucho más fácil que si de un día para el otro te subís a una bicicleta sin ni siquiera saber pasar los cambios o nunca haber andado con desnivel o en ruta. No sé si lo recomendaría para todos, porque depende mucho de la personalidad de cada uno. Que yo le haya hecho no significa que sea el mejor ejemplo a decir que cualquiera lo puede hacer. Recomendaría empezar por algo tranquilo, cerca, que si ves que no funciona puedas volver al punto de partida. Lo que es importante es la planificación y tener un criterio.

¿Cuál es la modalidad?

El primer gran viaje nuestro fue la mochila, haciendo dedo, tomando micros por el norte argentino. El primer gran viaje en bicicleta, por completo, fue de Ushuaia a La Quiaca. Hicimos otros viajes largos también en bici por diferentes regiones argentinas y desde hace tres o cuatro años tenemos una camionetita reformada para poder habitarla. Es nuestra casa con ruedas, oficina, y las bicis viajan en el techo. Entonces vamos como haciendo una pequeña gira, uniendo los viajes en camioneta con el cicloturismo.

¿La cuestión pasa más por la experiencia en sí que por el destino?

Sí, los sentimientos o las vivencias que uno quiera generarse. Eso es algo que fuimos aprendiendo sobre la marcha. Estando en un bosquecito al lado de un arroyito, tomando unos mates, comiendo un pan caserito que compraste en el último pueblo, no sabés si es miércoles o jueves, se está poniendo el sol y de repente decís "che, esto está buenísimo, me estoy sintiendo feliz en este momento y quiero más de esto”. Sin importarme dónde sea, no es que me tengo que tomar 15 aviones para llegar a otro lugar en el mundo para sentirme de esta manera. Con un presupuesto realmente acotado podemos estar teniendo esas sensaciones al alcance de la mano.

¿Cómo se sostienen económicamente?

Tenemos muchos quiosquitos. Jime publicó un libro que ya tiene varias ediciones contando su experiencia personal de todo esto. Todo eso se vende a través de la página web, de Internet, en forma de digital, en forma de libro. Jime también publicó talleres de escritura. También trabajamos con marcas, a veces son más, a veces son menos.