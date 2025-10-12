La detención de Pablo Laurta en un hotel céntrico de Gualeguaychú, tras la búsqueda de su hijo de 5 años encontrado sano y salvo, abrió el foco sobre su identidad pública, sus discursos de odio y la trama digital que lo acompañó.

En redes, Laurta se mostraba como director de VContenidos, con estudios en la Universidad ORT de Uruguay y posgrados en el Corporate Finance Institute (CFI) y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y sostenía un discurso de odio contra el feminismo. En ese ecosistema, su participación en “Varones Unidos” ocupó un lugar central, con posteos que revertían roles y responsabilizaban a Giardina de los conflictos.

En paralelo al avance judicial, los peritos revisaron las publicaciones de la víctima. Allí emergieron mensajes que hoy integran el expediente por su fuerza testimonial. “Todos los psicópatas son asesinos”, escribió en febrero del año pasado. Más cerca en el tiempo, advirtió: “Por tu propia salud mental, tomá las señales confusas de las personas como un rotundo no”. Horas antes del crimen, celebró un logro académico: “Vamos bien. Qué lindo es llorar de felicidad. Lo que es para uno, siempre termina llegando. Gracias a Dios”.

Un perfil online con militancia antifeminista

Según sus propias cuentas, Laurta combinaba actividad empresarial con una narrativa que atacaba la “justicia feminista”. En sus perfiles, compartía adhesiones políticas y culturales de corte antifeminista y reproducía contenidos de “Varones Unidos”. Entre sus publicaciones, llegó a sostener: “La mera condición de ser hombre, o como dirían los feministas 'machito', es prueba suficiente de tu culpabilidad”.

También difundía un artículo con su caso como eje, cuyo título sostenía: “Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil”.

“Varones Unidos”: el relato que invirtió los roles

De acuerdo con los textos relevados, “Varones Unidos” se presenta como un espacio de “defensa” para varones y dedicó extensas entradas al caso. Uno de los posteos fue encabezado así: “El historial de coerción, manipulación, hostigamiento y amenazas que marcaron el comportamiento de Luna Giardina previo al secuestro de Pedro Laurta”.

El sitio describió a Giardina con rasgos patologizantes y atribuciones de “falsas denuncias” y “secuestro parental”, al tiempo que acusó supuestos “celos enfermizos” y “conductas impulsivas, hipersexualidad, una necesidad compulsiva de engañar y mentir”. En esa línea, presentó a Laurta como “víctima de una intensa campaña de acoso y hostigamiento” y publicó capturas de pantalla y mensajes para sostener su versión.

Por otra parte, en redes sociales distintos usuarios revelaron la promoción de Laurta de los discursos de Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos personas muy cercanas a La Libertad Avanza.

De hecho, Laurta organizó años atrás, en 2018, una conferencia en Montevideo con la presencia de Laje y Márquez. Además, el sitio de Varones Unidos mantiene una etiqueta “Agustín Laje” y publica contenidos que lo citan o rescatan su trabajo. Esto muestra, al menos, afinidad y promoción de su discurso desde esa plataforma.

Los posteos de Luna que hoy miran los investigadores

Las publicaciones de Luna Giardina en Facebook son ahora consideradas por su valor indiciario. En febrero de 2024 escribió: “Todos los psicópatas son asesinos”. En otro mensaje señaló: “Por tu propia salud mental, tomá las señales confusas de las personas como un rotundo no”.

Y el día previo a su muerte celebró un examen con una frase que sus allegados recuperaron en redes: “Vamos bien. Qué lindo es llorar de felicidad. Lo que es para uno, siempre termina llegando. Gracias a Dios”.

Detención y hallazgo del niño

La secuencia judicial y policial consignada en las fuentes indica que el sábado por la mañana, en una vivienda de Villa Serrana, se produjo el doble femicidio y la posterior sustracción del niño. Tras una alerta nacional, este domingo al mediodía se informó que Laurta fue detenido en Gualeguaychú y que el menor fue encontrado en buen estado de salud en el mismo hotel.

Las descripciones sobre su actividad online y la circulación de contenidos de “Varones Unidos” quedan bajo evaluación en el marco de la causa.