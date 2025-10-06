La Libertad Avanza (LLA) presentó formalmente ante la Junta Electoral Nacional con asiento en la provincia de Buenos Aires la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional y pidió que Diego Santilli lo reemplace al frente de la lista. En el mismo escrito, la alianza oficialista solicitó la reimpresión de todas las boletas únicas de papel (BUP), aunque no propuso cubrir los costos del operativo ni explicó cómo se financiará el gasto, calculado entre 10 y 12 millones de dólares.

Los apoderados de LLA argumentaron que el reemplazo busca “preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral”, pero admitieron que el pedido implicará la impresión de unos 15 millones de boletas ya listas para su distribución. En su presentación, el espacio consideró que la reimpresión “no representa un obstáculo económico significativo” y no ofreció fondos partidarios ni privados para afrontarla.

El trámite fue firmado por Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño, quienes sostuvieron que el cambio responde a las normas de la Ley de Paridad de Género (27.412) y al artículo 60 bis del Código Nacional Electoral, que establecen que ante una renuncia, el reemplazo debe realizarse por un candidato del mismo género. El planteo apunta a evitar “la ruptura de la secuencialidad” en la lista luego de las renuncias de Lucía Bernardoni y María Gobea, cuyos corrimientos afectarían la alternancia de género.

La solicitud se realizó ante el tribunal que integran el juez federal Alejo Ramos Padilla, la titular de la Junta Electoral bonaerense Hilda Kogan y el camarista Jorge Di Lorenzo. Allí, los apoderados insistieron en que la modificación “garantiza el derecho del elector a votar informado” y que la actualización de las boletas es “fundamental para evitar confusiones”.

En los depósitos del Pasaje Dardo Rocha, en La Plata, se encuentran almacenadas las boletas ya impresas, revisadas manualmente por personal judicial y del Correo Argentino. Las impresoras Boldt y Artes Gráficas del Litoral ganaron las licitaciones para producir el material a color. Según estimaciones oficiales, el costo total de impresión para todo el país ascendió a 40.000 millones de pesos, por lo que una reimpresión exclusiva para la provincia de Buenos Aires representaría unos 15.000 millones de pesos adicionales.

En el escrito, LLA aseguró que la Boleta Única de Papel “presenta una agilidad técnica superior a la boleta partidaria, una capacidad de impresión rápida y una gran seguridad operativa”, y que los plazos aún “resultan aptos” para cumplir con el cronograma electoral.

Sin embargo, desde ámbitos judiciales se advirtió que los tiempos son extremadamente ajustados. “No hay tiempo para otra licitación, otra impresión y reemplazo de boletas. Porque además hay plazos legales que cumplir”, señalaron fuentes del juzgado. “Se debería volver todo el proceso atrás y generar nuevos archivos de impresión con la nueva lista. Una locura”, agregaron.

Reclamos de la oposición por el costo

La oposición reaccionó con firmeza. La alianza Unión Federal, que postula a Fernando Gray, pidió expresamente a la Junta Electoral que “no se burlen los plazos legales” y que “no se permita la reimpresión de las boletas electorales”. En su presentación, argumentó que si Espert renunció, la lista debería ser encabezada por la segunda candidata oficializada, sin reemplazarla por otro varón. “Permitir incorporar al candidato que estaba en tercer lugar como primero no solo viola el espíritu de la ley, sino que deja de manifiesto el espíritu machista, donde solo podría encabezar una lista un hombre”, señaló el escrito.

Mientras tanto, desde LLA insistieron en que su pedido “busca defender la transparencia y el derecho de los votantes”, aunque no ofrecieron aclaraciones sobre cómo se cubrirá el millonario gasto que implicaría rehacer las boletas para toda la provincia.La Libertad Avanza pidió reimprimir boletas pero no aclaró cómo financiará el costo millonario