El presidente Javier Milei celebró los resultados de las elecciones legislativas 2025 desde el búnker de La Libertad Avanza (LLA). El mandatario agradeció el apoyo de “10 millones de argentinos” que votaron por su fuerza y anticipó que a partir del 10 de diciembre contará con 101 diputados y de 7 a 10 senadores en el Congreso de la Nación. “Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Esto no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros de este Gobierno”, declaró.

En un gesto hacia la interna libertaria, el mandatario resaltó especialmente el rol de dos figuras clave de su entorno como son Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a quien calificó como “la dueña de la lapicera y responsable del armado de las listas”, y Santiago Caputo, asesor presidencial e ideólogo de la estrategia electoral, al joven lo definió como “uno de los dos colosos” del Gobierno.

Milei se refirió al avance parlamentario de su espacio que desde el 10 de diciembre tendrá 101 diputados en vez de 37 y crecerá también en la Cámara de Senadores, al respecto subrayó: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina”.

También ponderó que, en muchas provincias, el kirchnerismo “fue desplazado del segundo lugar” por oficialismos locales: “Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el peronismo sino el oficialismo provincial, que son racionales, capitalistas”.

En ese sentido, Milei planteó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos más amplios para impulsar las llamadas reformas de segunda generación: “Queremos invitar a la gran mayoría de gobernadores con representación parlamentaria a discutir estos acuerdos”, propuso.