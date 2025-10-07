La Justicia Electoral comenzó a actuar este lunes por la noche luego de que La Libertad Avanza (LLA) formalizara la renuncia de José Luis Espert a su candidatura y solicitara que Diego Santilli lo reemplace al frente de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre.

Según consignó el diario La Nación, la Junta Electoral Nacional con asiento en territorio bonaerense —integrada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Corte provincial Hilda Kogan y el camarista Jorge Di Lorenzo— resolvió pedir al Gobierno que informe cuánto costaría la reimpresión total de las boletas únicas de papel y si existen partidas presupuestarias disponibles para financiar esa tarea. Además, citó a todas las fuerzas políticas a una audiencia este miércoles 8 de octubre a las 10.30.

Este lunes, La Libertad Avanza hizo el pedido formal de reimpresión de las boletas, pero no ofreció pagarlas. Según distintos cálculos no oficiales, la reimpresión de todas las boletas costaría alrededor de 10 millones de dólares.

En la resolución emitida anoche, la Junta requirió también un informe a la Secretaría Electoral sobre la cantidad de boletas ya recibidas, su estado de revisión y los plazos necesarios para cumplir con la entrega oportuna del material a las autoridades de mesa.

Asimismo, se notificó al ministro del Interior, Lisandro Catalán, para que antes del miércoles a las 8.30 detalle los costos estimados de reimpresión, indique si habría que realizar una nueva licitación, especifique qué imprentas podrían hacerse cargo del trabajo y fije los tiempos de producción y entrega de las nuevas boletas.

En paralelo, la Junta Electoral solicitó al Correo Argentino un informe sobre los plazos mínimos necesarios para distribuir el material electoral a todas las mesas de votación de la provincia, en caso de que se autorice el reemplazo.

El pedido de LLA fue presentado horas antes del show musical del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, y busca reemplazar a Espert —quien quedó involucrado en un escándalo judicial por sus vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero— por Santilli, actualmente tercero en la nómina.

Desde la oposición ya anticiparon su rechazo a la propuesta. Diversos espacios, entre ellos el kirchnerismo, adelantaron que cuestionarán “en duros términos” la posibilidad de reimprimir todas las papeletas, cuyo costo se calcula en varios millones de dólares y que implicaría rehacer gran parte del operativo electoral en Buenos Aires.

La decisión del Gobierno de retirar a Espert se produjo luego de que el diputado admitiera haber recibido una transferencia de 200.000 dólares de Machado en 2020, aunque aseguró que se trató de un pago por servicios profesionales de consultoría para una empresa minera en Guatemala. La información fue revelada en una investigación de ElDiarioAR y Perfil, y confirmada por La Nación a través de registros del Bank of America.

En medio de la controversia, Espert renunció también a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde la semana pasada había comenzado el debate del proyecto del Ejecutivo para el Presupuesto 2026.