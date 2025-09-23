La actividad industrial argentina volvió a mostrar retrocesos en agosto de 2025. De acuerdo con el último informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la producción manufacturera cayó alrededor de 3% en términos interanuales, acumulando en lo que va del año una merma cercana al 10% en comparación con los niveles de 2022 y 2023.

Los sectores vinculados a la construcción encabezan las caídas. Los despachos de cemento retrocedieron 9% en agosto respecto a julio y se ubican más de 23% por debajo de los registros de 2022 y 2023.

El Índice Construya, que mide el desempeño de los principales insumos de la construcción, se desplomó 8,6% en la comparación interanual y acumula una baja de casi 30% frente a dos años atrás.

La metalmecánica, con fuerte andamiaje en Córdoba, también se vio afectada: su producción cayó 2,3% en agosto y acumula una contracción de más del 13% frente a 2022 y 2023.

En el mismo sentido, la fabricación de maquinaria industrial registró un retroceso aún más marcado, con una baja de 13% en patentamientos respecto del mes anterior.

En el sector automotor, también con presencia en esta provincia, la producción disminuyó 7% en agosto, alcanzando el nivel más bajo de los últimos tres años.

Según el informe, este retroceso obedece tanto a un ajuste estacional como a una desaceleración de las exportaciones, particularmente hacia Brasil, principal destino de los vehículos nacionales.

En ese sentido, el vínculo con Brasil mostró señales mixtas. Las exportaciones hacia ese país cayeron 11,3% en agosto en comparación con julio, en buena medida por la menor colocación de productos primarios.

En contraste, las importaciones desde Brasil crecieron 1,4% en el mismo período y casi 20% respecto de 2024.

Otro dato preocupante provino de la liquidación de divisas agroindustriales, que se desplomó 48,5% en agosto frente a julio.

Esta fuerte caída, señaló el CEU, se debió al fin del efecto transitorio generado por la reducción de derechos de exportación, que había impulsado liquidaciones récord el mes previo.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), que mide el pulso productivo de las empresas, se ubicó en 45,3 puntos, por debajo del umbral de expansión.

Más del 43% de las firmas relevadas reportaron caídas en ventas, 36% en producción y casi una cuarta parte redujo su dotación de personal, alcanzando el nivel más alto de reducción de empleo en la serie histórica.

La baja de la demanda interna fue señalada como la principal preocupación por el 40% de los empresarios, con un peso destacado de la demanda proveniente de otras industrias.

Este dato confirma un escenario de retroceso en cadena, donde la contracción de un sector se traslada a su entramado de proveedores.

Expectativas a la baja

El informe también subraya un deterioro en las expectativas empresariales. Cada vez menos compañías prevén mejoras en su situación económica, en su sector de actividad y en el país en general.

La persistencia de tasas de interés elevadas, la debilidad del mercado interno y la incertidumbre en el frente externo explican esta visión más cauta.

La combinación de exportaciones en baja y aumento de importaciones agrava el panorama para la industria nacional, concluye el CEU.