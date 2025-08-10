El feriado del 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín caerá este año un domingo y la gran pregunta era si se trasladaría para generar un nuevo fin de semana largo. La respuesta oficial ya está dada y trae una novedad para algunos, pero no para todos.

En lugar de mover la fecha del feriado, el Gobierno nacional dispuso que el viernes 15 de agosto sea un día no laborable con fines turísticos, en el marco de la Ley 27.399, que habilita al Ejecutivo a establecer hasta tres jornadas de este tipo por año para fomentar el turismo.

La medida significa que no todos podrán disfrutar de un fin de semana extendido: la decisión final queda en manos de cada empleador, que podrá determinar si da el día libre o si los trabajadores deben asistir normalmente a sus puestos. En caso de que trabajen, no corresponde pago doble, ya que no se trata de un feriado.

Además del viernes 15 y el domingo 17 de agosto, el calendario nacional prevé otros días no laborables y feriados hasta fin de año, entre ellos el viernes 21 y lunes 24 de noviembre, y el lunes 8 y jueves 25 de diciembre.

A continuación, el detalle hasta el final de 2025:

-Agosto

• Viernes 15: día no laborable.

• Domingo 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

-Octubre

• Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

-Noviembre

• Viernes 21: día no laborable.

• Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20).

-Diciembre

• Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

• Jueves 25: Navidad (feriado inamovible).