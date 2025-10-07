La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este lunes que es “procedente” la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y estafa. El empresario está vinculado además a la financiación no declarada de la campaña presidencial de 2019 del diputado José Luis Espert, quien finalmente renunció a su candidatura acorralado por las revelaciones periodísticas y cambios de versiones. Ahora, la decisión final queda en manos del presidente Javier Milei, tal como establece el procedimiento de extradición.

La resolución fue adoptada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que no existen impedimentos legales para rechazar el requerimiento del país solicitante, según informó La Nación.

Machado fue detenido el 16 de abril de 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén, por pedido de la justicia estadounidense. Al día siguiente, el juez federal Gustavo Villanueva ordenó su arresto preventivo. Desde entonces, permanece bajo arresto domiciliario en Viedma, aunque esta situación podría modificarse tras el fallo de la Corte, que podría ser interpretado por el juez como un agravamiento del riesgo de fuga.

El 12 de abril de 2022, Villanueva ya había declarado procedente la extradición, decisión que fue apelada por la defensa. El 4 de abril de 2023, el procurador general Eduardo Casal dictaminó a favor del traslado y el expediente quedó a la espera de una resolución de la Corte, que finalmente se pronunció el pasado 21 de agosto, devolviendo el caso al juez de Neuquén.

El regreso del expediente al juzgado respondió a un escrito presentado por la defensa de Machado, encabezada por Francisco Oneto, que a su vez es abogado personal del presidente Milei y fue candidato de La Libertad Avanza. En ese documento, fechado el 29 de noviembre de 2024, Oneto alegó que una sentencia en favor de la hija de Debra Mercer-Erwin —socia de Machado, ya condenada en EE.UU.— podría invalidar la acusación por "conspiración" en su contra.

La Corte solicitó entonces al juez Villanueva que, a través de la Cancillería, requiriera información oficial sobre esa sentencia a la justicia estadounidense. La respuesta llegó el jueves pasado: Estados Unidos ratificó el pedido de extradición y sostuvo que no existía cambio alguno que afectara la situación procesal de Machado.

Con esa información, Villanueva volvió a remitir el expediente a la Corte, que este lunes confirmó su fallo original. De esta manera, quedó concluido el proceso judicial de extradición.

Durante el trámite, Oneto presentó numerosos recursos de nulidad que fueron rechazados, y logró demorar el avance del proceso casi un año.

La definición final está ahora en manos del Poder Ejecutivo. La ley argentina concede al presidente la potestad de aceptar o rechazar una extradición, incluso si ha sido avalada por la Corte Suprema.

Para negarse, el Ejecutivo debe invocar “razones especiales de soberanía nacional, seguridad u orden público” u otros intereses esenciales del país. La decisión debe tomarse dentro de los próximos diez días hábiles, una vez que la Cancillería reciba el expediente completo.