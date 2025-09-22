La quita temporal de las retenciones también se extenderá a las carnes avícolas y bovinas, según confirmó el gobierno nacional. El límite de vigencia será el mismo que con los granos, es decir, el 31 de de octubre.

En la carne bovina se incluyen los cortes de Ternero, Novillito, Novillo, Vaquillona, Vaca, Toro. En el caso de la avícola se cuentan el pollo parrillero, pollo campero (de campo), pollo orgánico, gallina, pavo, pato, codorniz, faisán, guinea.

De esta manera, el Ejecutivo busca que haya un mayor ingreso de dólares para la economía y reforzar las reservas del Banco Central (BCRA), en medio de la incertidumbre cambiaria que atraviesa y que lo obligó a deshacerse de más de US$1.000 millones para contener al dólar mayorista.

Con información de Noticias Argentinas