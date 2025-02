La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una alerta sanitaria exigiendo la suspensión de la comercialización y uso de una crema, fabricada en Bulgaria, en todo el territorio nacional.

Esta decisión se tomó luego de una inspección que reveló que el producto contiene un “ingrediente prohibido” que incumple la disposición N°6433/15, la cual se basa en la normativa del Mercosur sobre sustancias peligrosas en productos de higiene, cosméticos y perfumes.

La crema en cuestión, popular en farmacias y centros de estética para tratamientos faciales, ahora está prohibida debido a este hallazgo.

La Anmat no especificó cuál es el ingrediente peligroso de la crema Revox, Just Azelaic Acid Suspension 10%, pero enfatizó que su presencia representa un riesgo para la salud ya que no se puede garantizar que los elementos usados en su fabricación sean seguros y eficaces para uso humano.

¿Qué implica la prohibición de la crema Revox?

La medida no sólo prohíbe la venta del producto, sino también su uso y distribución en todo el país. Esto significa que cualquier persona que posea esta crema debe dejar de usarla de inmediato.

Además, se solicita a personal de salud, distribuidores, vendedores, empresas de comercialización e instituciones que verifiquen las unidades en existencia y procedan a su retiro.