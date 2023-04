El conductor Jey Mammon está en la Argentina desde hace algunos días tras su regreso de España, destino que eligió para descansar luego que se diera a conocer la denuncia por abuso sexual contra un joven llamado Lucas Benvenuto. Desde entonces, el músico se alejó de La Peña de Morfi y ahora anunció que “pronto” volverá a la televisión.

Mammon aseguró que cree en regresar al ciclo de Telefe y hasta admitió que mantiene contacto con su actual conductora, Jesica Cirio.

“La tele es mi lugar así que pronto vamos a volver a la tele, obvio”, le dijo a un movilero de Paparazzi.

El conductor fue consultado sobre si estaba enojado con alguien y Jey le respondió: “Con nadie. ¿Por qué voy a estar enojado?”.

De momento, Telefe no comunicó nada sobre este supuesto regreso a la TV en el programa que actualmente es conducido por Georgina Barbarrosa desde que Mammon abandonó el programa por la denuncia.

“Se dice que Lucas Benvenuto fue convocado para el Bailando. ¿Te parece algo oportunista?”, fue otra de las preguntas que hizo el notero, aunque en este caso no obtuvo respuesta. “No opino de eso. ¡Gracias!”, expresó de manera contundente Jey.

La defensa de Jey Mammon sobre la denuncia por abuso sexual

El conductor brindó una serie de entrevistas antes de irse a España, en las que quiso dejar en claro que él no había violado, abusado o drogado a alguna persona, debido a que la denuncia de Benvenuto indicaba que había hecho eso cuando él tenía 14 años.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, expresó en un video previo a las notas que fue publicado en sus redes sociales.

"Yo a Lucas lo conozco, yo no voy a decir 'no sé quién es'. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009, él dice que me vio en una fiesta y él dice que tenía 14 años, pero en esa fiesta él tenía 16 años. En esa fiesta nos conocimos. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo", agregó.

"Yo entiendo que Lucas necesita sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas, de cosas que yo no hice. Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes, quiero dejarlo claro”, siguió.

Y completó: “No quiero un arreglo ni un pacto, el daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo necesito el Juicio por la Verdad y los elementos están para que se pueda llevar a cabo. Yo necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo". (Noticias Argentinas)