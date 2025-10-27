El presidente Javier Milei detalló este lunes los lineamientos del programa de reformas estructurales que el Gobierno impulsará luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales. En una serie de entrevistas, el mandatario afirmó que su prioridad será avanzar en los proyectos de modernización laboral y reducción impositiva, al tiempo que confirmó que prepara cambios en el Gabinete en función de la nueva composición del Congreso.

“Nosotros ya tenemos borrador de todas las reformas y ahora lo que necesitamos es sentarnos con un nuevo Congreso y buscar los acuerdos para salir adelante”, sostuvo Milei.

El jefe de Estado explicó que el paquete de medidas será presentado en etapas y que el orden de tratamiento comenzará por la reforma laboral e impositiva, mientras que la previsional se abordará en una segunda fase. “Solamente se puede encarar seriamente cuando uno recompone el mercado de trabajo, sino es mentirle a la gente”, advirtió.

Sobre la reforma laboral, el presidente consideró que el régimen vigente es “anacrónico” y precisó: “No, no vamos por los derechos de nadie”. Según explicó, el proyecto permitirá mantener los contratos actuales para quienes así lo deseen, mientras que se buscará dar “flexibilidad a los outsiders” para facilitar la formalización de trabajadores del sector informal.

En materia tributaria, Milei adelantó que el plan oficial prevé “bajar alícuotas de 20 impuestos y expandir la base imponible”, con el objetivo de “liberar recursos al sector privado”. En esa línea, afirmó: “Si el programa fiscal diseñado por el ministro Caputo continúa, se estaría devolviéndole a los argentinos US$ 500 mil millones hasta el 2031”.

El presidente remarcó que estas iniciativas forman parte del Pacto de Mayo y señaló que para implementarlas buscará respaldo político. “Estoy dispuesto a sentarme con los gobernadores”, dijo, y agregó que “no tiene problema con ninguno de ellos”. Según su evaluación, “hay dos tercios de los argentinos que quieren eso”.

Reconfiguración del Gabinete

En paralelo, Milei anticipó que se avecinan modificaciones en el Gabinete nacional tras la renovación del Congreso. “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, explicó.

Al referirse a los tiempos de los cambios, señaló: “La Cámara cambia el 10 de diciembre. Algo de tiempo tengo”, y admitió que las definiciones se harán públicas recién cuando se consoliden los acuerdos legislativos.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar dirigentes de otras fuerzas, el mandatario respondió: “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023. Lo voy a hacer”.

Defensa del equipo y ausencia de tensiones internas

Milei desestimó versiones sobre conflictos entre su hermana, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, a quienes volvió a destacar como figuras centrales de su entorno político. “¿Dónde estaban Karina Milei y Santiago Caputo mientras daba el discurso? No va a cambiar eso. Ellos son los arquitectos de esto. Soy el divulgador, el que lleva las ideas, el que tiene la visión, pero al muñeco hay que hacerlo funcionar”, afirmó.

Además, elogió la tarea del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y aseguró que “tiene un rol muy destacado dentro del Gobierno”. También mencionó que algunos cambios serán inevitables debido a que varios ministros asumirán bancas legislativas, entre ellos Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y el vocero presidencial Manuel Adorni.

Expectativas y resultados electorales

El mandatario reconoció que no esperaba la magnitud del triunfo electoral obtenido por La Libertad Avanza, que superó el 40% de los votos a nivel nacional. “¿En la cabeza de quién estaba que pudiésemos ganar la provincia de Buenos Aires? Si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar las leyes no estamos entendiendo nada”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, Milei destacó la tarea del diputado del PRO Diego Santilli y afirmó: “La campaña de Santilli fue admirable”.

Finalmente, al ser consultado por los futuros nombres del Gabinete, evitó dar precisiones: “Dar esas definiciones implica que van a ir a arruinarle la vida antes de asumir. Necesito que las cosas funcionen y que la gente pueda trabajar tranquila. Los que están definidos están definidos y lo saben”, concluyó.