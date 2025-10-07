Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que se encontraba desaparecida desde el viernes pasado en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, fue hallada este martes sin vida en el interior de un aljibe de unos diez metros de profundidad, ubicado en una zona rural conocida como Los Zorrinos, próxima al club de campo El Silencio y a la Ruta 12.

El hallazgo fue confirmado por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien se presentó en el lugar junto al fiscal de la causa, Sergio Saliski. Ambos supervisaron las tareas de los equipos de rescate, que trabajaron durante horas para recuperar el cuerpo.

Según informó el comisario Horacio Blasón, la búsqueda de Mendieta incluyó a más de 130 personas, entre efectivos policiales, cadetes, bomberos voluntarios, perros rastreadores y drones. El operativo fue coordinado con las jefaturas departamentales de Tala, Gualeguay y Paraná, y abarcó amplias zonas rurales, sin viviendas ni testigos directos.

La primera pista surgió con el hallazgo del automóvil de la joven, un Chevrolet Corsa, que fue encontrado en un camino rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano, con las llaves colocadas. Esa escena activó las alarmas y llevó a intensificar los rastrillajes en la zona, aunque las condiciones climáticas adversas, con lluvias constantes, dificultaron el trabajo y la recolección de pruebas.

Mendieta había salido de su casa el viernes a las 19:45 y, según los registros, mantenía comunicación telefónica con un hombre cuya identidad su familia desconocía. A las 20:02, su teléfono dejó de emitir señal y no volvió a responder mensajes ni llamados.

Desde la denuncia de la familia, la Policía mantuvo una búsqueda ininterrumpida, extendiendo las tareas durante la madrugada y realizando allanamientos a personas cercanas a la joven. “Se hicieron allanamientos a personas que tienen algún vínculo con la joven desaparecida”, explicó Blasón al portal El Once.

Un detenido bajo investigación

En el marco de la causa, que coordina el Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, a través de los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, se detuvo el domingo a la madrugada a un hombre de 55 años, conocido por el alias de “Pino”, quien habría mantenido contacto con Mendieta poco antes de su desaparición.

De acuerdo con el jefe departamental de Policía de Tala, Pedro Silva, el sospechoso vive a un kilómetro de la vivienda de la víctima y fue arrestado tras varios allanamientos. En uno de ellos, realizado en un galpón de su propiedad ubicado en las calles Moreno y Pedro Lucero, se secuestraron dos teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux blanca.

Durante el procedimiento, autorizado por la jueza de Garantías Silvina Cabrera, el hombre intentó manipular un arma de fuego y fue reducido por los agentes. “Quedó detenido por esa resistencia”, señaló Blasón.

Las autoridades analizan ahora diversas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que se haya intentado simular un escenario para encubrir un femicidio. Por el momento, el caso permanece bajo secreto de sumario y los peritajes continuarán en las próximas horas para establecer las circunstancias exactas de la muerte de Daiana Mendieta.