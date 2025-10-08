Investigadores del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV-CONICET) localizaron un huevo de dinosaurio carnívoro en óptimas condiciones en un yacimiento ubicado a unos 30 kilómetros de General Roca (Río Negro). El anuncio se realizó durante un streaming de paleontología en el marco de la “Expedición Cretácica I”, que se emite en vivo desde el sitio de excavación. “Es una locura total”, expresaron al presentar el hallazgo.

Según relató uno de los investigadores al mostrar la pieza, “Nos encontramos con un nidito. Veníamos caminando con el mate y pensamos ‘¿esto será de ñandú?’. Y cuando nos pusimos a sacarlo resulta que estaba repleto de tierra”. Tras la limpieza preliminar afirmó: “Esto es de un dinosaurio carnívoro muy parecido al Bonapartenykus”. Otro integrante del equipo destacó: “Es increíble, nunca vimos un huevo tan bien preservado”.

La campaña se desarrolla en un yacimiento de 70 millones de años de antigüedad, cercano al límite temporal con el impacto meteorítico que marcó la extinción de los grandes dinosaurios. En la zona ya se había registrado al Bonapartenykus ultimus y abundantes restos fósiles de diversos grupos. El objetivo inmediato es continuar el trabajo suspendido en 2024, cuando se recuperó una garra atribuida a ese dinosaurio, y excavar en el mismo punto en busca de material complementario.

La “Expedición Cretácica I – 2025” cuenta con el respaldo del CONICET, National Geographic Society, la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y la Secretaría de Cultura de Río Negro. El equipo, compuesto por especialistas del LACEV y colaboradores, transmite el trabajo en directo con internet satelital para mostrar desde la prospección hasta la extracción de fósiles. “Vamos a regresar a un yacimiento clave, donde años atrás se identificaron al menos diez especies nuevas de animales aún no nombradas, incluyendo anfibios, reptiles, mamíferos y un dinosaurio carnívoro”, señaló Federico Agnolín, paleontólogo del CONICET y jefe científico de la campaña.

Agnolín detalló también el enfoque de comunicación pública: “Desde hacía años queríamos hacer un tipo nuevo de comunicación científica. Se nos había ocurrido filmar una campaña en vivo, no habíamos encontrado los medios ni los modos para hacerlo”. Y agregó: “Nuestro streaming va a ser diferente al del fondo del mar, porque nuestro viaje no es geográfico, no es que vamos a un mundo nuevo, sino que vamos a un mundo más bien temporal. A través de los huesos que encontremos, vamos a mostrar un mundo nuevo a través del tiempo”. Sobre lo que puede ocurrir durante las transmisiones, remarcó: “Creemos que van a aparecer elementos fósiles nuevos, hallazgos en vivo y en directo de fósiles de dinosaurios” y que “Los espectadores van a poder vivir cómo es hacer ciencia en el medio de la nada con nosotros”.

Desde el equipo de campo, el becario Matías Motta subrayó el potencial del sitio: “Nuestro objetivo sería recuperar piezas clave no solo de uno, sino de dos dinosaurios carnívoros […] conocerlos más, ver si son especies nuevas y entender qué valor tuvieron dentro de este ecosistema”. En la misma línea, Sebastián Rozadilla anticipó el aporte científico de la muestra combinada: “Estamos muy entusiasmados, porque las nuevas evidencias de dinosaurios que aparezcan […] sumada a la microfauna que hallemos en este lugar, nos van a permitir mostrar cómo es el proceso de encontrar estas maravillas in situ”.

La expedición —difundida en YouTube (canal @paleocueva_lacev) e Instagram (@paleocueva.lacev)— prevé jornadas de excavación con transmisiones en vivo durante la semana, en las que el público puede observar el procedimiento de extracción y preparación en tiempo real desde la estepa patagónica.