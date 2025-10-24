La cantante Lourdes Fernández, ex integrante del grupo musical Bandana, fue hallada esta noche por efectivos de la Policía de la Ciudad en el mismo departamento que pertenecía a su pareja Leandro Esteban García Gómez, quien finalmente fue detenido tras intentar escaparse.

Fuentes policiales y judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 47 dio finalmente la orden de allanamiento en el domicilio de la calle Ravignani 2386, donde vive García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la fuerza porteña.

En el interior del departamento estaba Lourdes, pero su pareja no se encontraba en el edificio y se dictó una orden de captura. Momentos después el prófugo fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad, cuando estaba escondido en otro sector del mismo edificio.

Durante este jueves al mediodía, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento.

Los efectivos tuvieron que aceptar las exigencias del dueño de casa, ya que la Fiscalía interviniente no había dado la orden de allanamiento hasta este momento.

Según la agencia Noticias Argentinas, Lowrdez fue trasladada y estuvo internada en el Hospital Fernández. Se investiga si sufrió una sobredosis con sedantes u otros fármacos , según informaciones de programas de espectáculos.

Habló con la Policía

La Policía de la Ciudad y autoridades judiciales se contactaron con Lourdes, cuando todavía estaba reportada como desaparecida, pero se desconocía su paradero ya que la víctima tampoco quiso revelar donde se encontraba.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la fuerza de seguridad porteña entablaron una conversación por videollamada con la damnificada, quien horas antes posteó un video en Instagram en el que afirmaba que sufría una “gripe”.

Desde un comienzo, pese a dicho video, las autoridades habían expresado que, hasta no conocer el estado de salud o algún dato que confirme que estaba bien, no iban a cesar con la investigación.

La madre de la joven había radicado una denuncia por “averiguación de paradero” y Lissa Vera, amiga y miembro de la banda, pidió a la Justicia una restricción de acercamiento contra García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra Lourdes en 2022.

Además, Vera, quien concurrió a la Comisaría de la Mujer de la calle Lavalle 1250 para realizar otra denuncia, remarcó: “En los audios y videos se lo escucha a él dándole directivas”.

“Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”, consignó la artista en declaraciones a la prensa.