En medio de la controversia por presuntos vínculos con el empresario Alfredo “Fred” Machado, el Gobierno nacional ratificó la postulación de José Luis Espert como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. El respaldo brindado ayer por el presidente Javier Milei contrastó con el planteo público de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien este miércoles reclamó explicaciones inmediatas. La discusión interna quedó además reflejada en las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, que relativizó las denuncias.

La posición de Patricia Bullrich quedó expresada en una serie de definiciones. “No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco”, afirmó en declaraciones radiales, y pidió “aclarar la situación ya”. Consultada sobre el alcance de ese pedido, remarcó: “Es muy importante aclarar la situación de Espert ya. Hay que aclararla ya. Hace falta una explicación. Por supuesto”.

En el mismo sentido, agregó: “Es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no, es importante conocerla. Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco. No podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata”.

Ante la posibilidad de una declinación de la candidatura, volvió a insistir: “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”.

Sin embargo, desde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni confirmó la continuidad de la candidatura y sostuvo: “El tema del diputado Espert es un refritado de hace seis o siete años. Esto viene de larga data y por supuesto que si la Justicia tiene que pedir explicaciones al doctor Espert, se las pedirá y Espert las dará. Pero no hay ningún cambio adicional con respecto a nada”.

Más tarde amplió: “Hay un error en la lectura de lo que a la doctora Bullrich se refirió, lo que dice es correcto, nosotros no permitimos… Donde tiene que dar explicaciones Espert, en caso de tenerlas que dar, es en la Justicia; esto es un tema de antes de estar en el Gobierno. De hecho, creo que Bullrich iba a hacer alguna aclaración por la mala interpretación que hubo. Efectivamente, nosotros el narcotráfico lo combatimos con todo el poder que tenemos, para que no haya un narcotraficante más en la Argentina. Si la Justicia argentina lo cita al doctor Espert, tendrá que dar las explicaciones, por supuesto que sí. Pero entendemos que es parte de una operación refritada que la vengo escuchando desde hace muchísimos años”.

En paralelo, Javier Milei defendió al candidato al desestimar las acusaciones como “operaciones” y “chimentos de peluquería”. A su vez, Espert negó los señalamientos y los definió como “una campaña sucia del kirchnerismo”. También sostuvo: “En enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Viedma, obviamente le agradecí si me llevó en su avión. Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos”.

La investigación de la Justicia de Estados Unidos

El caso tomó impulso a partir de documentación de la Justicia de Estados Unidos que consigna una transferencia por US$200.000 fechada el 1 de febrero de 2020 desde un fideicomiso vinculado a Machado a nombre de Espert. En el ámbito local, el dirigente Juan Grabois presentó una denuncia en los tribunales federales de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli y del fiscal Rodolfo Domínguez.

En el plano judicial internacional, Machado —detenido desde 2021 en Río Negro y con pedido de extradición a Estados Unidos desde 2019 por narcotráfico, fraude y lavado— expresó: “No soy un santo, cometí errores”. En la misma causa del distrito Este de Texas, su socia Debra Lynn Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión por narcotráfico y fraude aeronáutico.

En el Congreso, legisladores de Unión por la Patria y del bloque Coherencia impulsaron un pedido de expulsión de Espert de la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral sobreviniente”, invocando el artículo 66 de la Constitución Nacional. Por su parte, el jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez, planteó: “No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”.