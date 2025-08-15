Se conoció el valor en el mes de julio de la canasta de crianza que comprende el valor relacionado a lo que mínimamente se necesita para mantener la vida de un niño o adolescente entre los 4 y 12 años. El la valoración de junio del Indec la cifra fue de $426.741, pero ahora se registró un gran incremento.

Según los datos del Indec, en el mes de julio fueron necesarios $536.830 por mes para cubrir los gastos básicos de un niño o adolescente, un 4, 06% más de lo medido aneriormente. Esto significó una duplicación de la cifra que se explica, principalmente, por el incremento en el costo de cuidado, valorizado a partir del salario del personal doméstico.

La canasta de crianza, que el Indec publica desde marzo de 2024, mide los gastos en bienes y servicios (alimentación, vestimenta, vivienda, etcétera) y los costos de cuidado. Su objetivo es visibilizar el valor de las tareas de crianza y sirve como referencia en procesos judiciales para la determinación de las cuotas alimentarias.

Cuánto cuesta criar un hijo según la edad (julio 2025)

El informe del Indec detalla el costo mensual para cada franja etaria:

Menores de 1 año: Se necesitaron $427.889 (un 4,06% más que en junio).

De 1 a 3 años: El costo ascendió a $508.333 (un 4,02% más).

De 4 a 5 años: Se requirieron $426.741 (un 3,69% más).

De 6 a 12 años: El monto total fue de $536.830 (un 3,76% más).